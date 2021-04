A seguito dei numerosi gossip e delle indiscrezioni, adesso arriva la conferma: Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono ufficialmente lasciati! Ma facciamo un passo indietro e rivediamo quello che è accaduto negli ultimi giorni. Tutto è iniziato quando alcuni utenti hanno notato come l’influencer avesse eliminato dal suo account Instagram tutte le foto in compagnia del calciatore, facendo dunque ipotizzare una crisi. Quando però i due hanno anche smesso di seguirsi a vicenda in molti hanno sospettato che la coppia fosse scoppiata.

Ciò nonostante qualche ora fa proprio Chiara Nasti ha fatto un lunghissimo sfogo sui social, durante il quale sembrava aver smentito la crisi. Adesso però pare che le cose siano cambiate e per questo la nota influencer con un annuncio ufficiale ha fatto sapere che lei e Nicolò Zaniolo si sono lasciati! Queste le parole di Chiara in merito:

“Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”.