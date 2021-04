1 Interviene Chiara Nasti

Negli ultimi giorni come ben sappiamo a finire al centro del gossip e del pettegolezzo è stata Chiara Nasti. Solo qualche mese fa la nota influencer ha dato ufficialmente il via alla sua storia con Nicolò Zaniolo, uscendo così alla luce del sole. Da quel momento la coppia si è mostrata spesso insieme sui social, e sembrava che tutto andasse bene. Ciò nonostante qualche giorno fa è accaduto qualcosa che ha fatto ipotizzare che tra l’influencer e il calciatore fosse scoppiata una crisi e che i due si fossero già lasciati.

Tutto è partito quando alcuni utenti hanno notato che Chiara Nasti ha eliminato dal suo profilo Instagram tutte le foto in compagnia di Nicolò Zaniolo. Ma non solo. I due hanno infatti anche smesso di seguirsi e così in molti hanno creduto che la loro relazione fosse giunta al termine. Adesso però con una serie di storie, Chiara ha deciso di parlare per la prima volta a seguito delle voci di questa presunta crisi, svelando quello che è accaduto. La Nasti inoltre ha fatto anche un lunghissimo sfogo, invitando i follower a rispettare la sua vita privata. Queste le sue dichiarazioni:

“Non sto passando un bellissimo periodo, infatti non so se ve ne siete accorti ma sto pubblicando davvero molto poco. Voglio parlare delle ultime notizie che sono uscite, dato che né io né il mio ragazzo abbiamo rilasciato dichiarazioni in cui diciamo che non stiamo più insieme. Io non chiedo di non commentare, ma di andarci un po’ più cauti con le parole, perché sia io che lui siamo arrivati ad un punto dove le cose iniziano davvero a pesare. Forse perché sto crescendo e inizio a risentire di tutto, forse prima essendo più bambina prendevo le cose con più leggerezza”.

Ma Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo dunque stanno ancora insieme? Scopriamo cosa svela lei e come prosegue il suo sfogo.