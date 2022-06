1 Chiara Nasti ancora al centro della polemica

Non è una novità che spesso Chiara Nasti finisce al centro della polemica del web per via di alcune sue dichiarazioni. In più occasioni l’influencer ha scatenato l’ira degli utenti, e adesso sembrerebbe esserci ricascata. Nelle ultime ore infatti non si parla d’altro che di un commento della Nasti, al punto che il suo nome è finito in tendenza su Twitter. Ma andiamo per ordine e vediamo tutto quello che è accaduto. Come sappiamo alcune settimane fa Chiara ha annunciato con un post sui social di essere in attesa del suo primo figlio, concepito dall’amore con il suo compagno Mattia Zaccagni.

La gravidanza di Chiara Nasti è così finita al centro dell’attenzione mediatica, e solo alcune ore fa l’influencer ha parlato dei kg presi in queste settimane, ammettendo di non essere ingrassata. A quel punto diversi utenti hanno criticato le parole della Nasti, e in particolare una follower ha fatto notare come non ci sarebbe nulla di male nel prendere kg per una cosa bella come una gravidanza. A quel punto è arrivata la piccata replica di Chiara, che ha così affermato:

“Nessuno. Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.

Le dichiarazioni di Chiara Nasti a quel punto hanno scatenato l’ira del web e in queste ore numerosi utenti l’hanno duramente attaccata e criticata per le sue parole. L’influencer tuttavia al momento non ha ancora replicato alla polemica scaturita sui social, ma non è da escludere che nelle prossime ore possa esserci un chiarimento. Nel mentre solo qualche giorno fa ad attaccare la Nasti è stato nientemeno che Tommaso Zorzi. Andiamo a rivedere perché e quello che è accaduto.