1 Quando si sposa Chiara Nasti

Nella giornata di ieri abbiamo che presto Chiara Nasti convolerà a nozze con il fidanzato Mattia Zaccagni. In un video possiamo vedere l’influencer mentre mentre riceve la proposta di matrimonio da parte del compagno. Li notiamo mentre si abbracciano e si baciano, entrambi in ginocchio. Mattia ha la scatola con l’anello in mano, il quale poi viene messo alla mano della ragazza. Sono sorridenti e il tutto avviene nel corso di una romantica cena.

Al momento sta aspettando un bambino e questo dovrebbe nascere nel mese di novembre. La domanda, perciò, in tanti fan è nata spontanea. Quando si sposerà? Prima o dopo la venuta al mondo del figlio? Nel corso di una chiacchierata con i suoi follower ha risposto alla loro curiosità: “Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno e ora mi sentirei troppo impacciata perché già sento la pancia troppo grande. Non mi godrei a pieno quel giorno. Dopo la nascita“.

Un’altra persona, poi, le ha domandato se le fa paura il pensiero del ruolo di madre: “No, neanche un po’. L’ho scelto quindi è esattamente ciò che volevo. Non vedo l’ora. Poi ho già un figlio!“. E in merito al fatto se sente di aver bruciato le tappe oppure no:

Boh, noi ci amiamo e desideriamo questo. Ci sono coppie che dopo 10 anni si sposano e poi si mollano il mese dopo. E coppie che fanno velocemente e durano per sempre. Io credo che sia tutta una questione di scelte. Lui aveva mille alternative e scegliere altro, così come me. Noi stiamo scegliendo di costruire la nostra famiglia al meglio. Con rispetto, amore e tutto quello che di bello ci possa essere. Il resto è davvero superfluo.

