Da Amici 23 a Carlo Conti: Chiara Porchianello nel corpo di ballo de I migliori anni

Debora Parigi | 5 Aprile 2024

Anche se la sua avventura ad Amici 23 è finita molto prima del Serale, la carriera di Chiara Porchianello è andata avanti. E così è finita a lavorare in Rai in uno dei programmi più famosi di Carlo Conti. Stiamo parlando de I Migliori Anni che ripartirà con la messa in onda nella prima serata del sabato.

Chiara Porchianello da Amici 23 alla Rai con I Migliori Anni

Vi ricordate di Chiara Porchianello? Faceva parte della scuola di Amici 23 dalla formazione della classe. Ballerina romana e miglior amica della professionista Giulia Stabile, fu scelta da Emanuel Lo che le dette un banco nella scuola. Purtroppo il suo percorso nel talent non è durato molto. Fu infatti eliminata nel corso della puntata del 26 novembre per una sfida e al suo posto entrò Lucia che attualmente è al Serale.

Nonostante questo, Chiara ha continuato a portare avanti la sua carriera nel ballo con varie masterclass. E adesso è riuscita anche ad arrivare in Rai. Infatti farà parte del corpo di ballo di uno dei programmi più famosi di Carlo Conti: I Migliori Anni. Lo abbiamo scoperto oggi pomeriggio a La Vita in Diretta proprio quando il conduttore Alberto Matano si è collegato con Conti.

Carlo Conti si trovava negli studi del suo programma per parlarne e dire chi erano gli ospiti della prima puntata. Tra una battuta e l’altra con gli ospiti presenti in studio da Matano, abbiamo notato che Carlo Conti aveva intorno alcune ragazze. Si trattava delle ballerine del programma e a un certo punto è spuntato un volto decisamente noto. Chiara Porchianello appunto. Come notiamo nella foto qui sotto, è la ragazza bionda sulla destra.

La nuova edizione de I Migliori Anni parte domani, sabato 6 aprile, alle ore 21.30 su Rai 1. La Rai ha quindi deciso di fare concorrenza al sabato sera di Canale 5 che vede in onda Maria De Filippi proprio con il Serale di Amici 23. Chi vincerà la gara degli ascolti?