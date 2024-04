Lucia contro i commenti della Celentano sul fisico dei ballerini: “Mentalità retrogada”

NEWS

Debora Parigi | 5 Aprile 2024

Amici 23

Un guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano a Lucia, hanno portato la ballerina a non prendere molto bene i commenti fatti dalla maestra sul suo fisico. E l’allieva di Emanuel Lo ha anche criticato questo pensiero dell’insegnante considerandolo molto arretrato. Ecco cosa è successo.

Nel daytime di oggi pomeriggio, venerdì 5 aprile, di Amici 23 è arrivato un guanto di sfida per Lucia. A lanciarlo è stata Alessandra Celentano e ha voluto mettere l’allieva di Emanuel Lo contro Dustin. Il tema del guanto? Una coreografia sui tacchi. Ma a parte questo, sono state le parole contenute nella lettera a mettere in difficoltà la ballerina. La Maestra ha infatti scritto:

“Ho deciso di consegnarti un guanto ‘tacchi’. Essendo te donna in teoria dovresti essere facilitata rispetto a Dustin. Ma ricordo anche che, in un tuo compito durante il pomeridiano, eri risultata imprecisa, timorosa e traballante. Sono curiosa quindi di vedere se nel tempo hai superato questo ostacolo. Non ho mai nascosto che non sei il mio modello di ballerina anche se ti riconosco delle capacità che però per me non bastano. In questo palco sparisci. Vediamo cosa ti inventerai per farti vedere bella, brava, sicura, con lo stile giusto e non sempre con la stessa energia in tutto ciò che fai. Dovrai insomma ballare bene anche sui tacchi che, come vedi, è indispensabile per il lavoro”.

Nel commentare questo guanto, Lucia ha subito chiesto se per “non sei il mio modello di ballerina” intendesse riguardo il fisico. E Maria De Filippi ha risposto di sì. Ma ha anche spiegato, per tranquillizzarla, che il prototipo della Celentano fisicamente è attualmente Marisol e in passato è stata Anbeta. Ad esempio nemmeno Isobel fisicamente era il suo prototipo. L’allieva di Emanuel Lo si è comunque lasciata andare a un commento sulle idee della Maestra. “È un argomento che mi tocca… Non solo per me, mi tocca in generale. Quando fa quei commenti, secondo me è una mentalità molto indietro”.

A parte questo una cosa che ha messo in difficoltà la ballerina di Amici 23 è il dire che sparisce sul palco. Lucia ha spiegato che non vorrebbe che fosse così, ma i risultati durante le sfide le fanno sentire un po’ addosso questo peso. E infatti ultimamente non è molto sicura di sé e pensa davvero di sparire sul palco del Serale.