“Stavo per morire, anzi stavano per uccidermi”: lo sfogo dell’ex corteggiatrice Chiara Rabbi

1 Incidente di salute per Chiara Rabbi

Brutta esperienza per Chiara Rabbi, ex corteggiatrice e scelta (nonché ex fidanzata) di Davide Donadei. La giovane ha infatti messo su Instagram una serie di storie in cui ha raccontato di avere un grosso problema di salute dovuto probabilmente un’allergia per qualcosa che ha mangiato.

Ha messo una sua foto col volto tutto screpolato e ha esordito scrivendo: “Ragazze buongiorno ci sono, gonfia e irritata. Ieri sera un disastro, stavo per morire, anzi mi stavo per uccidere. Vi spiego meglio”. Cosa è successo a Chiara? Come detto, l’ha spiegato nel dettaglio nelle storie successive.

“Ieri sera ero molto serena oltre che affamata e stavo aspettando con ansia la cena mentre conversavo di cuore con Alice Fabbrica. Per questo decido di non ordinare io la cena, ma chiedo di scegliere per me. Tutto bellissimo e anche molto intrigante, eravamo in un ristorante vegano, io avevo specificato le mie allergie e quindi mi sono lasciata andare ad occhi chiusi”.

Poi è arrivato il problema improvviso di salute che ha fatto davvero preoccupare Chiara Rabbi e le ha messo paura: lingua gonfia, sfoghi allergici. Ha infatti continuato scrivendo: “Tutto bene fino a quando piano piano sento la lingua pizzicare e piano piano gonfiarsi. Però tutto sotto controllo, sono abituata e so gestire i mie sfoghi allergici”.

Ma come sta adesso Chiara? Ecco cosa ha detto…