L’alto livello di professionalità e competitività hanno reso Keit una delle mete preferite per la chirurgia estetica in Albania

Negli ultimi anni, un numero crescente di Italiani sta scegliendo l’Albania per le proprie procedure di chirurgia estetica. Questo fenomeno ha attirato l’attenzione di giornalisti e esperti del settore, che hanno iniziato a indagare sui motivi dietro questa tendenza in continua crescita.

Tra le cliniche che attirano maggiormente i pazienti italiani spicca la Clinica KEIT.

Con le sue competenze mediche di alto livello, prezzi competitivi e un servizio personalizzato, la Clinica KEIT è diventata una meta di riferimento per chi cerca interventi estetici di qualità.

Professionalità e qualità medica della chirurgia estetica a Tirana

Uno dei principali fattori che at trae gli Italiani è l’alto livello di professionalità e qualità medica. La Clinica KEIT collabora con medici italiani di fama, garantendo un ulteriore livello di eccellenza e competenza.

Nella clinica lavorano 30 chirurghi tra cui 28 italiani, assicurando così un’elevata qualità delle cure. Inoltre, tutto lo staff parla fluentemente l’italiano e l’inglese, facilitando la comunicazione con i pazienti italiani e stranieri.

Questa collaborazione offre anche la possibilità di organizzare visite e consulti in Italia, rendendo ancora più comodo l’accesso ai servizi per i pazienti italiani. Le strutture sono dotate di attrezzature moderne e seguono rigorosi standard di igiene e sicurezza.

La chirurgia estetica in Albania: prezzi molto convenienti

Un altro elemento chiave è il costo. Gli interventi di chirurgia estetica in Albania sono generalmente molto più economici rispetto a quelli in Italia e in altri paesi europei. Questo permette ai pazienti di ottenere risultati eccellenti a una frazione del costo.

Durante un’intervista su Rete 4 il Dottor Skerdi Faria, medico e imprenditore italo-albanese CEO della Clinica KEIT, ha rivelato che una mastoplastica additiva, comprensiva di tutto, costa circa 3800 euro.

Questi prezzi confermano quanto emerso dalla nostra ricerca: l’Albania offre opzioni di alta qualità a costi notevolmente inferiori rispetto all’Italia. Inoltre, per ogni pagamento, i pazienti ricevono una fattura fiscale dettagliata che attesta tutti i pagamenti effettuati.

La Clinica KEIT propone pacchetti completi che rendono l’intera esperienza più semplice e priva di stress. Il prezzo del pacchetto, ad esempio per una mastoplastica additiva, comprende:

Intervento chirurgico

Anestesia

Alloggio presso l’Hotel KEIT

Trasporto da e per l’aeroporto con van comodi

Biglietti aerei

Ricontrolli per tutta la vita senza pagamento

Seguito post operatorio

L’intervento e le protesi mammarie garantite a vita

Inoltre, la Clinica KEIT offre una garanzia a vita per l’intervento e le protesi. È l’unica clinica che permette di effettuare un secondo intervento per correggere qualsiasi eventuale problema senza costi aggiuntivi.

In caso di problemi con le protesi, la clinica le sostituirà senza alcun pagamento.

Tra gli interventi più cercati dagli Italiani presso la Clinica KEIT ci sono anche la rinoplastica, l’aumento del seno, la liposuzione e il lifting facciale. Questo livello di cura e attenzione ai dettagli è un fattore che molti pazienti apprezzano.

Facilità di accesso e paesaggi incantevoli

L’Albania è facilmente accessibile grazie ai voli diretti e alle brevi distanze di volo. Tirana, la capitale, dispone di un aeroporto internazionale ben collegato, il che rende il viaggio per raggiungerla semplice e conveniente. Inoltre, l’Albania offre la possibilità di combinare il trattamento medico con una vacanza rilassante.

Dalle spiagge incontaminate del Mar Ionio alle montagne pittoresche, i pazienti possono visitare città storiche come Berat e Gjirokastra, patrimonio dell’UNESCO, e godersi una vacanza memorabile.

Testimonianze e storie di successo

Abbiamo raccolto numerose testimonianze di pazienti italiani che hanno scelto KEIT per la chirurgia estetica.

Le loro storie di successo evidenziano l’elevata qualità delle cure ricevute, l’attenzione personale e i risultati soddisfacenti. Un esempio significativo è l’influencer Jamila, che ha trovato il recupero grazie alla Clinica KEIT.

Jamila ha dichiarato che KEIT le ha letteralmente salvato la vita, elogiando la professionalità e la competenza dei chirurghi.

L’Albania si sta rapidamente affermando come una destinazione di primo piano per la chirurgia estetica, grazie alla combinazione di qualità, convenienza e bellezza naturale.

Se stai considerando un intervento di chirurgia estetica, Clinica KEIT in Albania è la scelta perfetta per te.