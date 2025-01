La Molisana continua a crescere, consolidando il suo posizionamento nel segmento della pasta integrale e innovando con un prodotto unico: la pasta proteica a base di semola di grano duro e farina di lupini.

Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, che unisce il gusto inconfondibile della pasta classica a un alto contenuto di proteine e fibre, ideale per sportivi, vegani e per chi cerca un’alimentazione bilanciata.

Il lupino, a differenza di altri legumi, non altera il sapore caratteristico della pasta di semola di grano duro.

La pasta con lupini La Molisana, grazie all’equilibrio tra proteine e carboidrati, è la base perfetta per creare piatti sani e gustosi, rispettando i principi della dieta mediterranea.

Un prodotto sostenibile, con un’impronta ambientale ridotta e un sapore delicato, perfetto per un consumo quotidiano.

La pasta con lupini La Molisana rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo della pasta.

Un prodotto che unisce i benefici funzionali di un’alimentazione bilanciata al piacere di un piatto gustoso e appagante. Per gli sportivi sono un’ottima fonte di proteine per favorire la crescita muscolare e il recupero dopo l’attività fisica.

Per chi cerca alternative vegetali rappresenta una soluzione naturale e sostenibile per integrare le proteine nella dieta.

E gli amanti della pasta classica? La risposta è un modo innovativo per variare il proprio menu e sperimentare nuovi sapori.

L’azienda ha pensato anche a chi cerca un’alimentazione equilibrata: il consumatore si trova di fronte un piatto completo e nutriente.

Ricetta Penne Rigate con Lupini salmone, robiola e rucola

Ingredienti

320 g di Penne Rigate con Lupini

200 g di filetto di salmone fresco

50 g di rucola

120 g di robiola

un limone non trattato

bacche di pepe rosa

olio EVO

sale

Tagliate il salmone a dadini, trasferiteli in una terrina e conditeli con olio, sale e 1/3 di scorza di limone grattugiata. Lasciate marinare per 10 minuti. Cuocete la pasta

in abbondante acqua salata per il tempo indicato. Scaldate una padella e cuocetevi il salmone a fiamma vivace per 2-3 minuti. Unite la robiola e un poco di acqua di cottura della pasta. Scolate le penne, versatele nel condimento, aggiungete la rucola spezzettata e mescolate delicatamente. Servite completando con il pepe rosa e altra scorza di limone a piacere.