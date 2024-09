Atleta molto rispettato e già noto ai reality. Chi è Marco Maddaloni oggi concorrente del Grande Fratello? Conosciamo meglio lo sportivo in questa scheda con tutte le curiosità sul suo conto: dall’età alla vita privata, moglie, figli, carriera e dove seguirlo su Instagram e social. Ecco chi è…

Marco Maddaloni età, altezza e biografia

Dov’è nato e quanti anni ha Marco Maddaloni? L’atleta è nato a Napoli il 7 dicembre 1984 e la sua età oggi è di 39 anni. Il segno zodiacale è il Sagittario.

Quanto è alto Marco Maddaloni e qual è il suo peso? L’altezza corrisponde a 1 metro e 77 centimetri mentre il peso a 72 kg.

Marco è cresciuto in una famiglia di sportivi, da papà Giovanni Maddaloni e Caterina Iuliano, come vedremo nella parte dedicata alla sua vita privata.

Vita privata

Circa la vita privata di Marco Maddaloni sappiamo che è molto legato alla sua famiglia, a suo padre e a sua madre. Ha un fratello di nome Pino e una sorella di nome Laura, entrambi sportivi. Laura tra l’altro è anche la moglie di Clemente Russo.

Oggi Marco Maddaloni è sposato? La risposta è sì. Sua moglie è Romina Giamminelli. Insieme hanno avuto tre figli: Giovanni, Giselle Maria e Pino.

Dove seguire Marco Maddaloni: Instagram e social

Chi volesse ha la possibilità di poter seguire Marco Maddaloni mediante le sue pagine social di Facebook e Instagram. Nei suoi profili lo sportivo si racconta tra lavoro e vita privata. Non mancano foto di lui durante le competizioni, ma anche insieme ad amici, alla sua famiglia e le varie esperienze TV.

Carriera

Judoka italiano apprezzatissimo, Marco Maddaloni ha una carriera di tutto rispetto. A 17 anni è diventato campione italiano assoluto nella categoria under-73 kg. L’anno successivo è diventato vice campione europeo junior e nel 2004 e 2005 ha vinto i campionati under 23.

Non solo judo. Perché Marco Maddaloni dal 2003 al 2004 ha fatto parte del Centro Sportivo Carabinieri. Poi a seguire dal 2005 al 2009 si è integrato nel gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Mentre dal 2010 al 2019 fa parte del gruppo sportivo Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria.

Per 7 volte è stato campione italiano di judo per età e ben 3 volte di tutte le età. Tra gli altri dati:

Nel 2002 è stato campione assoluto di judo d’Italia a 17 anni;

Successivamente nel 2003 ha ottenuto il riconoscimento di vice-campione europeo junior judo a Sarajevo;

A Lubiana nel 2004 è diventato campione europeo di judo under 23;

Si passa al 2005 quando è diventato campione europeo di judo under 23, Kiev. E ancora nel 2005 è stato campione assoluto di judo d’Italia;

Ci soffermiamo poi al 2008 quando è arrivato al 5º posto nella Championships europea a Lisbona. Nello stesso anno si è classificato al 3º posto in Coppa del Mondo a Tbilisi; 3º posto nella Coppa del mondo, Vienna.

Non solo lo sport nella sua carriera ma anche la TV. Dal 2015 al 2017 è stato tutor nel programma Detto Fatto, ai tempi condotto da Caterina Balivo.

Poi non sono mancate ospitate varie, tra cui Made in sud e la partecipazione da concorrente a Celebrity Chef. Ha anche scritto un libro.

Pechino Express

È il 2013 quando Marco Maddaloni dopo la vittoria del campionato europeo ha partecipato a Pechino Express insieme a Massimiliano Rosolino, in sostituzione ad Alessandra Sensini, Insieme hanno vinto la competizione.

Isola dei Famosi

Nel 2019 Marco Maddaloni ha preso parte a L’Isola dei Famosi. Edizione questa che l’ha visto affrontare diverse avversità e distinguersi dal resto del gruppo.

La sua personalità è piaciuta al pubblico e grazie al suo modo di essere è riuscito ad arrivare alla vittoria finale.

Nel reality show è tornato poi nell’edizione numero 15 come guest star.

Marco Maddaloni al Grande Fratello

Il Grande Fratello ha fatto ritorno su Canale 5 con una nuova edizione, condotta ancora da Alfonso Signorini. Accanto a lui Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli come inviata social.

A seguito di tanti rumor è stata finalmente confermata la presenza di Marco Maddaloni nella Casa del Grande Fratello! Con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, l’atleta di judo è tornato in TV per partecipare a un nuovo reality.

Dopo le vittorie nei due precedenti non è riuscito a ripetersi.