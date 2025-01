A Uomini e Donne c’è Gianmarco Steri. Da corteggiatore a tronista, poco dopo la scelta, il ragazzo è pronto a trovare l’amore. Conosciamolo meglio: chi è, l’età, l’altezza e Instagram dove seguirlo.

Chi è Gianmarco Steri

Nome e Cognome: Gianmarco Steri

Data di nascita: 30 aprile 1996

Luogo di nascita: Roma

Età: 28 anni

Segno zodiacale: Toro

Professione: è titolare di un barber shop

Fidanzata: Gianmarco è single

Tatuaggi: Gianmarco ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @gianmarco.steri / @barberiasteri

Gianmarco Steri età, altezza e biografia

Come si chiama il nuovo tronista di Uomini e Donne? È Gianmarco Steri. Quanti anni ha e dov’è nato? Il tronista è nato il 30 aprile 1996 a Roma, città in cui vive. È del segno zodiacale del Toro. La sua età è di 28 anni.

Per quanto riguarda la sua biografia è titolare di due barber shop a Centocelle e a Villa Gordiani.

Vita privata

Della vita privata di Gianmarco Steri di Uomini e Donne non sappiamo moltissimo, se non che è un grande appassionato di tatuaggi. Ne ha diversi sul suo corpo.

Il tronista ci tiene molto alla sua forma fisica e ha un fisico scolpito.

Come tanti giovani ama trascorrere le serate tra amici e viaggi, specialmente al mare.

Ovviamente se qualcuno di voi si sta chiedendo se Gianmarco Steri di Uomini e Donne è fidanzato, la risposta è no. Per partecipare a un programma come Uomini e Donne si dev’essere single. Dunque niente fidanzata, ma chissà non possa arrivare proprio grazie al dating show.

Dove seguire Gianmarco di Uomini e Donne: Instagram e social

Se volete seguire Gianmarco Steri di Uomini e Donne su Instagram, potete farlo certamente. Dovete ricordare però che il ragazzo al momento ha un account privato, dunque non è possibile conoscere i contenuti postati.

Di solito quando si partecipa a un programma del genere è normale che ciò succeda.

Carriera

E della carriera che cosa possiamo dire? Che lavoro fa Gianmarco di Uomini e Donne e che negozio ha? Il tronista è titolare di due barber shop. Il primo a Villa Gordiani e l’altro a Centocelle, altro quartiere di Roma.

Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Nel 2024 Gianmarco Steri è arrivato a Uomini e Donne come corteggiatore di Martina De Ioannon. Il ragazzo si è messo in gioco e fin da subito ha manifestato grande interesse per la tronista. Questo gli ha permesso di arrivare fino alla scelta definitiva.

A quel punto però Martina ha rivelato di voler proseguire la propria conoscenza con Ciro.

Così nel 2025, poco dopo la scelta, Gianmarco ha accettato di diventare tronista a sua volta. Troverà l’amore?

I tronisti di Uomini e Donne

In questa edizione di Uomini e Donne chi sono i tronisti? Dopo la cacciata di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi. Mentre c’è ancora in gioco Francesca Sorrentino. A lei si è aggiunta per l’appunto Gianmarco Steri.

Nel programma di Maria De Filippi, gli opinionisti sono Tina Cipollari, Tinì Cansino e Gianni Sperti.

Il percorso di Gianmarco a Uomini e Donne

Arrivato come corteggiatore di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri. Tra loro si è subito creata un’intesa. Gianmarco ha ammesso di essere timido. Anche se durante le ultime puntate ha ballato con lei in modo più profondo e non sono mancati baci durante l’esterna.

Gianmarco è arrivato fino alla scelta finale della ragazza romana, che ha però preferito Ciro. Così a Gianmarco è stato proposto di sedersi sul trono e lui ha ovviamente accettato subito.

