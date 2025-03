L’arrivo della primavera è ormai prossimo, e cominciamo a sentirne il profumo nell’aria: c’è proprio quella voglia di piatti freschi e leggeri, e l’insalata di riso è un classico che non manca mai! Diamo qualche suggerimento con la nostra linea Oro Insalate, protagonista in cucina.

Da non perdere, in arrivo nei prossimi mesi, una grande novità Riso Scotti: Oro Insalate Cous Cous di mais e riso. Un piatto che unisce la leggerezza e la versatilità del cous cous con la consistenza del riso. Risulta morbido e leggermente granuloso, simile al cous cous tradizionale, ma con un sapore più delicato. Ha una consistenza morbida e leggermente granulosa, simile al couscous tradizionale, ma con un sapore che può essere più morbido e delicato.

Può essere abbinato a salse, verdure, carne o pesce, oppure come base per insalate fredde, invece che come accompagnamento caldo.

Pokè al profumo di limone

Ingredienti (per 2 persone)

190 g di riso Oro Classico

una zucchina

un cetriolo

2 filetti di spigola spinati e precedentemente abbattuti

20 g di basilico lavato e asciugato

un limone biologico

20 g di mandorle spellate

un foglio di alga nori

olio EVO, sale e pepe nero q.b

Procedimento

Lessa il riso in acqua bollente salata. Scolalo e lascialo riposare. Affetta

la zucchina e farla saltare qualche minuto in padella con olio evo sale e pepe nero.

Prepara un pesto con il basilico, la scorza di limone, le mandorle, un pizzico di sale e abbondante olio. Mettete tutto nel bicchiere di un blender e frullare.

Taglia a cubetti la spigola e condirla con un filo di olio e un pizzico di sale. Taglia il cetriolo. Taglia a striscioline l’alga nori.

Componi il pokè mettendo il riso, la spigola, le zucchine, qualche fetta di cetriolo, una generosa cucchiaiata di pesto e l’alga nori. Si consiglia di girare bene prima di mangiarlo.

Insalata di riso greca

Ingredienti (per 2 persone)

190 g di riso Oro Classico, un riso parboiled dai chicchi molto consistenti, dall’aspetto ambrato e cristallino

10 pomodori pachino

un cetriolo

200 g di feta a cubetti

60 g di olive denocciolate

origano, olio EVO, sale e pepe nero q.b.

Procedimento

Lessa il riso in acqua bollente salata. Scolalo e lascialo riposare. Taglia a fette il cetriolo e in quarti i pomodori. Condisci il riso con i pomodori, i cetrioli, la feta, le olive, abbondante origano, olio evo, sale e pepe nero. Gira bene.

Si consiglia di prepararla con qualche ora di anticipo prima di consumarla in modo che si insaporisca al meglio.

Entrambe le ricette sono a cura di Roberta Castrichella.