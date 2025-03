Torta senza cottura al pistacchio

Ingredienti (per uno stampo da 24 cm ø)

un pacco di savoiardi

200g di crema di pistacchio Pistì

500g di ricotta fresca mista

200g + altri 300g di panna fresca per dolci

50g di zucchero a velo

chicchi di cioccolato

un cucchiaino di miele

una bustina di vanillina

granella di pistacchio q.b.

Preparazione della crema di ricotta. Schiacciare la ricotta con una forchetta, mescolarla con una frusta con 50 g di zucchero a velo, quindi con 200 g di panna montata, i chicchi di cioccolato, la vanillina e il cucchiaino di miele. Si possono usare anche le fruste elettriche. Riporre la crema a riposare in frigo.

Preparazione crema al pistacchio. Montare i restanti 300 g di panna e mescolarli con la crema di pistacchio. Riporre anche questa in frigo a riposare. Preparare una bagna per intingervi i savoiardi. Scaldare 300 g di acqua in cui far sciogliere tre cucchiai di zucchero. Aggiungere una fialetta di essenza di rum o meglio tre cucchiai di rum per bagna.

Foderare lo stampo con la pellicola. Tagliare i savoiardi all’altezza del bordo, passarli velocemente nella bagna e disporli in verticale intorno al bordo. Fare anche uno strato di savoiardi imbevuti sul fondo dello stampo. Versare sopra la metà della crema di ricotta, livellarla. Versare la metà della crema di pistacchio che livellerete.

Conservare in frigo la restante crema che servirà per guarnire la torta. Formare un terzo strato di crema di ricotta disporre sopra uno strato di savoiardi imbevuti nella bagna. Ricoprire con la pellicola e mettere in frigo per 4- 5 ore. Trascorso il tempo per la compattazione della torta, togliere la pellicola che avevate messo sopra e girare la torta su un piatto. Liberarla dalla pellicola restante.

Ricoprite la superficie con la crema di pistacchio rimasta. Spolverare con la granella e, se volete, decorare con la sac a poche con dei buffetti di crema e chicchi di cioccolato. Lasciare in frigo per circa un ‘ora prima di servire.