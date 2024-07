Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul nuovo game show di Amadeus, dal titolo Chissà chi è! Ecco tutte le informazioni utili su quando inizia, come poter partecipare, il promo e dove vederlo in TV e streaming!

Chissà chi è quando inizia

Grandi novità in vista della nuova stagione televisiva per Discovery e in particolare per il canale Nove. Arriva Chissà chi è, game show che dovrebbe prendere ispirazione dal buon vecchio “I soliti ignoti”.

Ma quando inizia? Come svelato dal promo la trasmissione prenderà il via a settembre! Non conosciamo ancora con esattezza la data ufficiale.

Conduttore: chi conduce Chissà chi è

Ma chi è il conduttore del nuovo programma su Nove, Chissà chi è? Al timone di conduzione della trasmissione televisiva troviamo Amadeus, dopo il suo passaggio a Discovery.

Il conduttore tornerà a presentare dei programmi TV dopo il suo addio alla Rai, che tanto ha fatto chiacchierare. Per lui previsto anche Suzuki Music Party e La Corrida.

I concorrenti

Come in ogni game show non possono mancare i partecipanti. Nel programma sono divisi in tre categorie:

Concorrenti

Performer

Identità

Ognuna di queste ha un compito ben preciso, come vedremo all’interno del gioco, non appena prenderà il via.

Come partecipare al game show di Amadeus

E a proposito di questo vi state chiedendo come partecipare a Chissà chi è, game show di Amadeus?

Se intendete partecipare come concorrente, performer o identità, dovrete per prima cosa scegliere il vostro ruolo e compilare il form presente sul sito di Endemol Shine Italy.

Come precisa la trasmissione e lo stesso portale, però, c’è da fare attenzione a una cosa: l’iscrizione al gioco è riservata ai soli maggiorenni!

Il promo

In data 23 luglio è apparso, sulle pagine social del programma e del canale Nove, il primo promo di Chissà chi è, come mostrato qui sotto. Nella pubblicità si riprende appunto l’idea del format di dover scoprire l’identità di ogni singolo partecipante.

Tutto sta nello capire chi si ha davanti… 🧐#ChissàChiÈ – a settembre sul #NOVE pic.twitter.com/gQtLKIvcFp — NOVE (@nove) July 22, 2024

Probabilmente nel corso di questi mesi seguiranno nuove pubblicità che ci daranno ulteriori spunti su come funziona il format.

Dove vedere Chissà chi è in TV e in streaming

Infine se vi state domandando dove poter seguire Chissà chi è in TV e in streaming, la risposta è molto semplice.

Il game show condotto da Amadeus sarà possibile vederlo su Nove e consultando il sito ufficiale del programma.

Qui potrete vedere e rivedere quando vorrete tutti i contenuti esclusivi.