1 La lettera di Christina Aguilera

Solo alcuni giorni fa, dopo 13 anni di conservatorship e di silenzio, finalmente Britney Spears ha svelato la sua verità. La pop star ha raccontato tutto quello che è accaduto, facendo specifiche accuse a suo padre, al suo team e alla sua famiglia. Le sue dichiarazioni hanno scosso il mondo e migliaia di utenti e di volti noti dello spettacolo si sono schierati a favore di Britney. Alcune ore fa a intervenire sui social è stata anche Christina Aguilera, che come in molti sapranno diversi anni fa ha avuto modo di collaborare proprio con la Spears. La cantante di Beautiful ha così scritto una bellissima e commovente lettera per Britney, che ha emozionato il web intero. Queste le sue dichiarazioni:

“In questi ultimi giorni ho pensato molto a Britney e a tutto quello che sta passando. È inaccettabile che una donna, o un qualsiasi essere umano, che vuole avere il controllo del proprio destino non possa vivere la sua vita come desidera. Essere messa a tacere, ignorata o vittima di bullismo, non avere supporto dalle persone che ti sono “vicine” è la cosa più deprimente, devastante e umiliante che si possa immaginare. Il danno mentale ed emotivo che tutto questo può causare a una persona non va preso alla leggera. Ogni donna deve avere diritto al proprio corpo e al proprio sistema riproduttivo, alla propria privacy, al proprio spazio e alla propria felicità”.

E ancora Christina Aguilera aggiunge:

“Anche se non conosco i retroscena di questa storia personale ma pubblica, l’unica cosa che posso fare è condividere quello che viene dal mio cuore dopo aver letto quello che si dice sui media. La convinzione e la disperazione della sua richiesta di libertà mi fa credere che questa persona, che una volta ho conosciuto, abbia vissuto senza compassione o onestà da parte di chi aveva il controllo della situazione. È una donna che ha lavorato a condizioni e sotto una pressione inimmaginabile per la maggior parte del tempo, e vi assicuro che si merita tutta la libertà possibile per vivere serenamente. Il mio cuore è con Britney, si merita tutto l’amore e il supporto del mondo”.

La bellissima lettera di Christina Aguilera ha commosso il web. Nel mentre alcune ore fa a parlare per la prima è stata anche Jamie Lynn Spears, sorella di Britney. Rivediamo le sue dichiarazioni.