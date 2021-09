La Ciacolada a Grisignano di Zocco: una serata di successo

Una prima edizione riuscitissima

Grande successo per la prima edizione della kermesse Agriturismo La Ciacolada – Musica & Risate organizzata dal centro ippico Victory di Grisignano di Zocco (VI) il 10 settembre.

Gli ingredienti vincenti sono stati sicuramente il buon cibo, le sane risate e la buona musica. Paola Pernigotto e Valter Calandra, i titolari del suggestivo ranch immerso nella natura, cornice perfetta per questo party esclusivo, hanno accolto con entusiasmo il parterre di VIP.

A presenziare alla serata l’attrice Loretta Micheloni, lo scrittore documentarista Franco Lovato, la showgirl e ballerina Camila Gomes, l’opinionista ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi Viviana Bazzani, Michela Morellato scrittrice e co-fondatrice di Never alone soldiers, fondazione che si occupa di abusi di potere e sessuali nel mondo militare, il cantante Riad Souala e la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Giovanna Rigato.

Madrina della festa la soubrette e ballerina brasiliana Veronika Garcia. Presentatrice dell’evento, invece, la padovana Patrizia Ferrato.

Durante la serata si è esibita la cabarettista Giusy Zenere che, con il suo umorismo intelligente, ha strappato risate a tutti i commensali.

L’evento in chiaro il 3 ottobre 2021

Al termine della cena, l’ico- na anni ‘80 Viola Valentino ha fatto cantare ed emozionare tutti gli ospiti riproponendo in live i suoi grandi successi canori, tra cui Sola, Romantici e, ovviamente, l’immancabile Comprami, accompagnata dal suo storico chitarrista Roberto Costi.

Si ringraziano vivamente i partner che hanno accettato di “sposare” l’iniziativa. Marisol Mentor, titolare e stilista del prestigioso brand moda mare Maryster (www.maryster.com).

I suoi incantevoli costumi e bikini, realizzati per la maggior parte con l’antica tecnica dell’uncinetto, sono stati indossati dalle modelle Laura Libbi, Kimberly Mentor e Melissa Belluzzo.

Majori Mentor, titolare di Planet Lady, l’hair salon numero uno di Vicenza, sito in centro città in Piazza del Castello 13, è un salone specializzato in tutti i tipi di extension e in tre tipi differenti di keratine. Majori si è occupata dell’hair style delle modelle che hanno sfilato per Maryster.

Mauro Dallanoce, amministratore delegato di Phyto Salus (www.phytostore.it), che produce e sviluppa integratori e fitoterapici. Il prodotto di punta della società sammarinese è spirulina multi-act, unico al mondo nel suo genere. Antonella Cozza, nota e stimata make up artist con alle spalle anni di esperienza, si è occupata del trucco di Viola Valentino e di Giusy Zenere.

Un grazie anche a tutti i cuochi e i camerieri, all’addetto alla sicurezza Francis Sanson, alla fotografa Stefania Marian, al deejay Gianmaria Veronese e al videomaker Michele Cib Biscaro con la sua assistente Elisa Ziliotto.

Domenica 3 ottobre, a partire dalle ore 21.30, l’evento sarà disponibile in chiaro sull’emittente televisiva Prima Free (info www.primafree.net).

a cura di Mattia Pagliarulo

Novella 2000 © riproduzione riservata.