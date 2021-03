Chi è Cicelys Zelies? Instagram della Madre Natura di Ciao Darwin 8

Di seguito tutte le news e curiosità su chi è Cicelys Zelies, la Madre Natura di Ciao Darwin 8: l’età, l’altezza, la vita privata, la carriera e dove seguire la modella cubana su Instagram e social.

Chi è Cicelys Zelies

Nome e Cognome: Cicelys Zelies

Data di nascita: 15 marzo 1983

Luogo di Nascita: L’Avana (Cuba)

Età: 38 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: modella

Marito: Cicelys è sposata con Diego Taiani

Figli: Cicelys ha una figlia di nome Tayrah

Tatuaggi: Cicelys non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @cicelys_zelies

Cicelys Zelies età, altezza e biografia

Ecco alcune informazioni circa la biografia della Madre Natura di Ciao Darwin 8. Cicelys Zelies arriva da lontano, precisamente da L’Avana, la capitale di Cuba, dove è nata il 15 marzo 1983.

L’informazione sul giorno di nascita siamo riusciti a scovarla grazie alla sua pagina Instagram, dove ha postato una bella foto di compleanno insieme a suo marito Diego e sua figlia Tayrah.

L’età della modella cubana è di 38 anni. Nono conosciamo invece quelle che sono altezza e peso.

Come dicevamo è una modella molto conosciuta e apprezzata nel settore e l’abbiamo vista nel piccolo schermo proprio perché ha svolto il ruolo di Madre Natura nel corso dell’ottava edizione di Ciao Darwin. Ecco alcune curiosità circa la sua vita privata…

Vita privata

Non sappiamo molto in merito alla vita privata, ma siamo a conoscenza del fatto che si sia trasferita presto in Italia, dove ha vissuto tra Napoli e Milano.

Nel Bel Paese ha conosciuto Diego Taiani, del quale si è perdutamente innamorata. La coppia si è messa insieme nel 2015 e nel 2017 è convolata a nozze.

Cycelys e Diego sono genitori? La risposta è sì. Come dicevamo nelle righe precedenti i due sono diventati mamma e papà nel 2020. Il nome della figlia è Tayrah.

E il suo percorso lavorativo com’è nato? Scorrendo tra le righe dell’articolo avremo modo di scoprire qualcosa in più su di lei…

La carriera

Oltre ad aver trovato l’amore, proprio in Italia Cicelys Zelies ha posto le basi per la sua carriera da modella. Nel nostro Paese ha realizzato il sogno di diventare indossatrice, grazie al brand di Rocco Barocco. Così ha preso il via la sua carriera nel mondo della moda e non solo.

Cicelys infatti non è propriamente sconosciuta al mondo della televisione, grazie anche a diverse comparse televisive. L’abbiamo vista ospite a Il Senso Della Vita, programma appunto di Paolo Bonolis. E ancora negli anni ha preso parte a Domenica Live e al Chiambretti Night.

Una carriera la sua dunque di tutto rispetto tra passerella, servizi fotografici e piccolo schermo, ma anche tra vari clip musicali, come quello di Gue Pequeno o di Emma Marrone.

Chi è Cicelys Zelies la Madre Natura di Ciao Darwin 8

Questa sera torna la puntata (in replica) di Ciao Darwin 8. L’amata trasmissione del sabato sera di Canale 5, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tornerà nelle case degli italiani per un altro appuntamento imperdibile.

Stasera a prendere le sembianze di Madre Natura ci sarà proprio Cicelys Zelies. La sua presenza è stata confermata grazie alle news fornite da Super Guida TV.

Il ruolo di Madre Natura sarà quello di guidare due categorie ben definite verso la vittoria finale, in base alle loro capacità. Ad affrontarsi infatti troviamo Giuliette VS Messaline. Le due fazioni sono capitanate rispettivamente dall’ex velina di Striscia la Notizia, Giorgia Palmas e dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Taylor Mega.

Ma vediamo ora dove è possibile seguirla su Instagram…

Dove seguire Cicelys Zelies: Instagram e social

E’ possibile ammirare tutta la bellezza travolgente di Cicelys Zelies anche su Instagram. La meravigliosa modella cubana ha la modica cifra di oltre 72,6 mila followers. Ecco un assaggio con una stupenda immagine che la vede protagonista…

Su Instagram comunque condivide diversi scatti con i suoi sostenitori in cui mette in mostra tutta la sua femminilità e sensualità. Posta, tra le tante foto, anche quelle con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra le ultime foto abbiamo scovato quella in compagnia di Aida Yespica e quella con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Non mancano, tra le tante cose, anche immagini della sua bambina Tayrah, che da quel che abbiamo visto ha anch’essa un profilo Instagram, seppur ancora molto piccola.

Questa sera potremo ammirarla ulteriormente grazie alla puntata (in replica) di Ciao Darwin 8, in cui sarà Madre Natura.

