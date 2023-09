La mostruosa esibizione di Cirilli e Paolantoni nelle vesti di Fedez, Annalisa e J-Ax a Tale e quale

Spettacolo

Debora Parigi | 22 Settembre 2023

Tale e Quale Show

Cirilli e Paolantoni tornano a Tale e quale 2023 come ripetenti

Dopo il grande successo dello scorso anno in cui hanno davvero fatto divertire il pubblico, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni sono tornati a Tale e quale show 2023. Ma sono in gara come ripetenti visto che Paolantoni è riuscito addirittura a peggiorare Cirilli. Quest’anno, però, c’è una novità nello loro esibizioni. Si drovranno infatti sempre esibire in tre e quindi cercare un terzo componente.

Cosa hanno scelto per la prima puntata del programma di Carlo Conti? Il conduttore ha detto loro che avrebbero dovuto imitare Fedez, Annalisa e J-Ax. Quindi dovevano trovare un terzo elemento e Annalisa doveva essere fatta da uno di loro. Ecco che sono andati a sconvare Leonardo Fiaschi che in passato era stato un grande J-Ax a Tale e quale. Cirilli ha vestito i panni di Fedez e Paolantoni quelli di Annalisa. La canzone è stata ovviamente “Discoparadise”.

Inutile dire che l’esibizione è stata davvero muìostruosa e totalmente in senso negativo. Non tanto per Gabriele e Leonardo, ma proprio per Francesco. Il suo look da Annalisa ha diverti davvero molto e ha fatto ridere tutti. Ha vuto anche un siparietto con l’altra Annalisa, imitata da Ginevra Lamborghini. Insomma la coppia comica continuerà a farci divertire.

