Accuse di plagio a Uomini e donne riguardo un’esterna che Ciro ha organizzato per Martina che è molto simile a quella che fece Brando con Beatriz. La segnalazione arriva da Gianni Sperti che ha fatto notare la copiatura. L’opinionista ha smosso anche alcuni dubbi sul corteggiatore.

L’esterna di Ciro con Martina uguale a quella di Brando con Beatriz?

La puntata del 17 gennaio di Uomini e donne si è aperta con il trono di Martina che è andata in esterna sia con Gianmarco che con Ciro. E con entrambi c’è stato il bacio. Riguardo Ciro, il corteggiatore le ha fatto una sorpresa portandola in un luogo molto bello di Roma, un posto panoramico molto iconico in cui si vede tutta la città. E quindi c’è stata una bella e romantica esterna al tramonto.

Finita la visione dell’esterna, a Gianni Sperti è salito un dubbio e lo ha riferito in un orecchio a Maria De Filippi che lo ha invitato a parlarne con la redazione. Poco dopo la redazione ha soddisfatto la richiesta dell’opinionista mandando un filmato. In pratica l’esterna di Ciro con Martina è uguale a una fatta da Brando con Beatriz.

siete bellissimi brando e beatriz !!! pic.twitter.com/4ccipHbhff — 😉 fede (@kissestomy_ex) January 17, 2025

Non solo la location è uguale, ma anche la modalità, cioè far arrivare la ragazza bendata per una sopresa visiva bella e importante. Quindi Gianni Sperti ha accusato il corteggiatore di non essere totalmente vero e di farsi condizionare da qualcuno che gli direbbe cosa fare o non fare.

Ciro si è difeso dicendo che aveva trovato quel luogo su internet. E aveva scelto di bendare Martina perché lei è di Roma e quindi se l’avesse fatta arrivare lì, lei avrebbe capito dove si trovava. Ha anche aggiunto che non aveva mia visto l’esterna di Brando e Beatriz.

Gianni ha anche mosso dei dubbi sempre verso il corteggiatore riguardo le sue amicizie. Gli ha infatti chiesto se frequentasse anche altre persone oltre ai suoi amici stretti, magari proprio legati a Uomini e donne. Lui ha risposto di aver visto qualche volta Michele perché abitano a un paio di chilometri di distanza. Ma dopo quanto accaduto all’ex tronista, ha deciso di non sentirlo fino a quando non sarebbe finito il suo percorso nel programma.