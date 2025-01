Quali sono le nuove anticipazioni di Endless Love? La puntata di sabato 18 gennaio prevede nuovi colpi di scena: ecco la trama completa.

Anticipazioni 18 gennaio Endless Love

Sabato 18 gennaio è prevista una nuova attesissima puntata di Endless Love. Ecco le anticipazioni:

Emir porta Zeynep in ospedale. Lei si salva ma purtroppo il bambino non ce la fa. Per questo decide di chiamare Baran e fermare la sua vendetta contro Kemal. Vuole sia ancora più crudele.

Inconsapevoli di tutto, Nihan e Kemal arrivano nella loro nuova casa e si godono la loro felicità.

Proseguiamo con le anticipazioni di Endless Love. Nel frattempo il mattino successivo quando Zeynep scopre da Emir di aver perso il bambino, lei dopo un attimo di incredulità lo accusa di averlo ucciso.

Emir lascia Zeynep in ospedale e si reca da Fehime, pregandola di restare accanto a sua figlia.

Kemal e Nihan tornano a casa per la mancanza di Deniz, ma subiscono l’assalto di alcuni uomini agli ordini di Mehmet. L’intervento della squadra di sorveglianza inviata da Ayhan e Zehir sventa il peggio.

Mehmet ammette di aver agito per conto di Emir, mentre il commissario Hakan riceve un mandato d’arresto per Emir. Certo di trovarlo in casa si reca da lui, ma è sparito!

Quando va in onda Endless Love

La serie TV Endless Love quando va in onda e in che canale vederlo? Ecco gli appuntamenti della settimana:

Da lunedì al venerdì va in onda dalle 14:10 , poco dopo Beautiful e prima di Uomini e Donne.

al va in onda dalle , poco dopo e prima di Al sabato , la dizi turca la vediamo invece dalle 15:30/15:45 .

, la dizi turca la vediamo invece dalle . Per concludere non mancano le repliche giornaliere su La5.

Avrete notato che manca l’appuntamento in prima serata al giovedì, visto il cambio di palinsesto.

Dal 25 gennaio ricordiamo che Endless Love non ci sarà più al sabato pomeriggio. Vedremo invece Tradimento, che manterrà anche l’appuntamento domenicale.

Dove vederlo in TV e streaming

Streaming e canale TV dove vedere Endless Love?

La serie turca è in onda su Canale 5, ma se volete vederla in streaming dovete farlo su Mediaset Infinity (sito, app o smart TV).

Nella piattaforma è possibile seguire la soap in diretta oppure riprenderla in un secondo momento.

Cosa ci riserveranno i prossimi episodi? Attendete le nuove anticipazioni di Endless Love.