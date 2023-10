Spettacolo

9 Ottobre 2023

In queste ore Ciro Petrone ha consigliato a Heidi Baci di crearsi una ship per non uscire dal Grande Fratello

Nelle ultime ore a far discutere il web è stato Ciro Petrone. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Il giovane attore partenopeo è di certo uno dei protagonisti assoluti della nuova edizione del Grande Fratello e con la sua simpatia e i suoi modi di fare sta facendo divertire il pubblico. L’ex volto di Gomorra in più si sta mettendo in gioco senza filtri e di certo anche nel corso delle prossime settimane ci regalerà grandi emozioni. Ciro sta anche partecipando attivamente alle dinamiche della casa, seguendo con attenzione tutto ciò che accade. In queste ore però qualcosa ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti sui social. Scopriamo perché e cosa è successo.

Tutto è iniziato quando nel corso della notte proprio Ciro Petrone si trovava sul letto a chiacchierare con Massimiliano Varrese, Angelica Baraldi e Heidi Baci. A un tratto l’attore si è rivolto alla modella e a quel punto le ha consigliato di crearsi una ship all’interno della casa, per evitare di essere etichettata come “comodino” e di conseguenza evitare l’eliminazione dal Grande Fratello. Queste le dichiarazioni di Ciro in merito:

“Mo ti dico una cosa. Tu ti vuoi divertire sulle storie degli altri. Ma se tu ti metti lì, come un comodino che si diverte, te ne vai a casa. Soprattutto tu”.

ciro non sa più come persuadere heidi a provarci con il fake guru, è passato al “se fai il comodino esci”#grandefratello pic.twitter.com/hHYYkVyuLF — Vale. (@valeryzorzi) October 9, 2023

A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione di Heidi Baci, che replicando a Ciro Petrone ha affermato: “Eh vabbè me ne vado a casa da signora però”. Sul web intanto non tutti hanno apprezzato le parole dell’attore, e non sono mancate alcune critiche. Ma cosa accadrà in casa nelle prossime settimane? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento per stasera con una nuova appassionante diretta del Grande Fratello, come sempre su Canale 5 alle 21.30.