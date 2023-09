Chi è Ciro Petrone? Età, fidanzata, film e Instagram 

NEWS

Andrea Sanna | 17 Settembre 2023

Napoletano verace e attore molto apprezzato, andiamo alla scoperta di Ciro Petrone. Chi è? Ecco una scheda con tutte le informazioni sul suo conto: dall’età alla fidanzata per passare ai film dove ha recitato e in quali social poterlo seguire.

Chi è Ciro Petrone

Nome e Cognome: Ciro Petrone

Data di nascita: 11 ottobre 1987

Luogo di nascita: Napoli

Età: 35 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 67 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: attore

Fidanzata: Ciro è fidanzato con Federica Caputo

Figli: Ciro non ha figli

Tatuaggi: Ciro ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @ciropetrone_

Ciro Petrone età e biografia

Quanti anni ha Ciro Petrone e dov’è nato? Dalla sua biografia sappiamo che l’attore è nato a Napoli l’11 ottobre 1987, sotto il segno della Bilancia. La sua età oggi è di 35 anni.

Altezza e peso di Petrone corrispondono a 1 metro e 80 centimetri e 67 kg.

Sin da ragazzino ha coltivato la passione per la recitazione che, come vedremo, l’ha portato lontano.

Vita privata

Molto legato alla sua famiglia, Ciro Petrone ha lavorato da ragazzo nel negozio di suo padre, prima di fare successo. Non si conosce granché della sua vita privata. Il grande pubblico ha conosciuto alcuni suoi aspetti caratteriali per la partecipazione a Temptation Island con la fidanzata Federica Caputo.

Ma Ciro Petrone e Federica Caputo oggi sono ancora fidanzati? L’attore al Grande Fratello ha confidato di stare attraversando un momento di alti e bassi con la sua dolce metà:

“Sono fidanzato con Federica. Siamo insieme da 12 anni… sono tanti. Anche se negli ultimi periodi stiamo attraversando qualche momento no. Dopo 7 anni di fidanzamento con Federica ho partecipato a Temptation Island. Quando mi hanno detto che non aveva accettato il falò di confronto non ho capito più niente”, ha raccontato Ciro ricordando la sua fuga a Temptation Island.

Ha dichiarato che a oggi non ha paura di essere tentato da un’altra ragazza: “Poi oh, tutto è possibile”.

Dove seguire Ciro Petrone: Instagram e social

Facebook e Instagram sono i social network in cui Ciro Petrone ha un profilo ufficiale, sebbene il primo sia poco aggiornato. Abbiamo trovato anche un account su Twitter ma non abbiamo certezza effettiva sia il suo.

Pubblica diversi contenuti dove si mostra da solo o in compagnia della sua fidanzata Federica Caputo.

Infine ricordiamo che Ciro è un grande tifoso del Napoli e durante la festa per il terzo Scudetto si è davvero scatenato.

La carriera

Lavorava con suo padre nel banco frutta in una zona molto popolare di Napoli, che è la Pignasecca. A un certo punto una ragazza gli ha chiesto di potergli scattare delle foto che sarebbero servite per un futuro casting dedicato a un film.

Sorpreso Ciro Petrone si è offerto e ha poi superato il profilo con Matteo Garrone per la pellicola di successo, Gomorra. Così la carriera di Ciro ha spiccato il volo nel mondo del cinema e della TV.

Negli anni, come vedremo ha lavorato con Garrone in altri progetti come per esempio Reality o Pinocchio, ma non solo. Anche altri registi l’hanno fortemente voluto per una parte.

Ciro ha anche fatto parte dello spot D&G The One con l’attrice Emilia Clarke.

Non solo cinema e serie TV, perché Petrone l’abbiamo ritrovato in TV come concorrente di alcuni reality show di Canale 5 fino al Grande Fratello nel 2023.

I film con Ciro Petrone

Come dicevamo in carriera Ciro Petrone (a partire dal 2001) è stato protagonista di diversi film al cinema:

La volpe a tre zampe (2001)

Gomorra(2008)

Prigioniero di un segreto (2010)

Un camorrista per bene (2010)

Ganja Fiction (2010)

Reality (2012)

Il ragioniere della mafia (2012)

Love Is All You Need (Den skaldede frisør) (2012)

Song’e Napule (2014)

Gramigna (2017)

Ammore e malavita (2017)

Amare amaro (2018)

Pinocchio (2019)

Ma anche nel piccolo schermo Ciro Petrone ha recitato in film e serie TV di successo:

La squadra 6 (2005)

Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti? (2012)

L’oro di Scampia (2014)

Il clan dei camorristi (2013)

L’ispettore Coliandro (2016)

La vita promessa (2018-2020)

Veneno (2020)

Gomorra

Mentre si trovava nel negozio con suo padre è stato avvicinato da una ragazza che gli ha detto di poter scattare delle foto. Questo serviva per i provini di un film con Matteo Garrone.

Poi l’incontro con il regista, che Ciro Petrone fino a quel momento non conosceva nemmeno di fama. E da lì è iniziato tutto per lui.

Così Ciro Petrone è stato scelto come attore per il film, Gomorra diretto da Matteo Garrone. La pellicola del 2008 ha riscosso un successo incredibile.

Il suo personaggio si chiama Ciro noto come Pisellino.

Pinocchio

Nel 2019 Ciro Petrone è stato scelto nuovamente da Matteo Garrone per il film capolavoro, Pinocchio.

L’attore ha ricoperto il ruolo di Banditore di Mangiafuoco.

Programmi TV

In carriera Ciro Petrone ha partecipato ad alcuni programmi TV da concorrente e ma anche come opinionista a Pomeriggio Cinque. Eccoli tutti:

La fattoria 4 (2009)

Pomeriggio Cinque (2017)

Temptation Island VIP (2019)

Grande Fratello 17 (2023)

La Fattoria

È il 2009 e Ciro Petrone è stato scelto come concorrente della quarta edizione de La Fattoria 4, in programma dal Brasile. Alla conduzione quell’anno Paola Perego.

Petrone si è classificato quinto. A vincere è stato invece Marco Baldini.

Temptation Island Vip

Anche Temptaton Island Vip è stata una vetrina in cui l’abbiamo visto mettersi in gioco.

Qui però Ciro Petrone ha partecipato insieme alla fidanzata Federica Caputo. Dopo diversi problemi di coppia, a seguito di tanti anni di fidanzamento, nel programma l’attore si è reso conto di non poter fare a meno della sua compagna.

Celebre è la fuga di Ciro, sulle note della canzone “Como yo te amo” di Raphael, dal villaggio dei fidanzati. Dopo una serie di slalom tra i cameramen e gli addetti ai lavori che hanno tentato di fermarlo, ha raggiunto Federica e insieme sono usciti dal programma.

Ciro Petrone al Grande Fratello

Nuova esperienza lavorativa per Ciro Petrone arriva nel 2023 con il Grande Fratello.

L’attore ricordando la sua fuga a Temptation Island Vip ha detto scherzoso nella clip rivolgendosi alla famosa Porta Rossa: “Stavolta non scappo. Rimarrai chiusa”

Alla conduzione del nuovo Grande Fratello troviamo Alfonso Signorini. Unica opinionista è invece la giornalista del TG5, Cesara Buonamici. L’inviata social scelta è Rebecca Staffelli.

Nella Casa del Grande Fratello il percorso di Ciro Petrone è iniziato il 15 settembre. Vediamo i momenti salienti: