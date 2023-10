Spettacolo

Vincenzo Chianese | 9 Ottobre 2023

La confessione di Giuseppe Garibaldi

In questi ultimi giorni ad attirare l’attenzione del web sono stati Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. I due concorrenti del Grande Fratello infatti si sono avvicinati sempre di più ed era sembrato che tra loro ci fosse un interesse reciproco. Ma non solo. Qualche ora fa infatti tra Giuseppe e Beatrice è scappato anche un bacio e a quel punto i più maliziosi hanno prontamente parlato di prima coppia ufficiale di questa edizione. Tuttavia sembrerebbe che le cose non stiano proprio così. Ieri sera infatti è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta già facendo discutere gli utenti sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Mentre chiacchierava con Ciro Petrone, Vittorio Menozzi e Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi ha ammesso di essere in realtà interessato a Samira Lui, che solo poche ore fa ha a sua volta manifestato una curiosità nel conoscere meglio il suo coinquilino, nonostante sia fidanzata. A quel punto, a sorpresa, a prendere le difese di Beatrice Luzzi è stato nientemeno che Massimiliano, che ha così affermato:

“Secondo me Bea prende una tranvata. Si affeziona. Era nata come un gioco, invece adesso a lei piace. Per lei però è difficile, ha comunque due figli a casa. Anche se non sta facendo nulla di male, anzi”.

Cioè fatemi capire praticamente Garibaldi ha ammesso che sta facendo ingelosire Samira e il guru tenta di difendere Bea che ci tiene davvero?

Quel bacio di ieri sera ha risvegliato sul serio la dinamica pezzi di cuore tra i Matrix #grandefratello pic.twitter.com/gshoekio0Y — •Veronicα•❁ (@LaRonnie_) October 8, 2023

Ma cosa accadrà dunque nel corso delle prossime ore nella casa del Grande Fratello? Di certo nel corso della diretta di questa sera la verità potrebbe essere finalmente svelata, e si giocherà a carte scoperte. Ma come reagirà Beatrice Luzzi quando scoprirà che Giuseppe Garibaldi è in realtà interessato a Samira Lui? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre su Canale 5, alle 21.30. Nel mentre continuate a seguirci per restare sempre al passo con tutte le news sul reality show, e non solo.