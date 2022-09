L’esibizione a Citofonare Rai 2

Oggi, domenica 25 settembre 2022, è partita la nuova edizione di Citofonare Rai 2. Si tratta del programma, in onda sul secondo canale, le cui conduttrici sono Paola Perego e Simona Ventura. Novità della stagione sono Valeria Graci e Antonella Elia. Quest’ultima, per esempio, girerà l’Italia ogni settimana una città diversa a caccia di storie d’amore. Per esempio, in questo appuntamento è stata a Venezia per la storia d’amore tra Maria Callas e Aristotele Onassis, tra turisti e veneziani andrà in cerca di persone innamorate.

Valeria Graci, invece, rimarrà in studio per cercare di mettere in difficoltà le conduttrici curiosando tra i fatti della settimana legati a personaggi famosi. Una nonna inaspettata darà invece consigli di bellezza casalinghi. E poi ci saranno gli amici della domenica, personaggi sia famosi sia non famosi. Ospite della prima puntata, invece, è stata Katia Ricciarelli. L’ex gieffina è stata protagonista di un momento molto divertente e che ha fatto già parlare tutto il web. La cantante lirica, con la Perego e la Ventura, si è esibita sulle note del brano Shakerando.

Qui sopra potete vedere il video. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Un utente su Twitter, per esempio, ha scritto: “Adorooooo! Quando ci siete mancate“, messaggio contornato da una faccina che ride con le lacrime agli occhi e delle altre emoticon a festa. Nel filmato possiamo vederle tutte e tre che tentato di rimanere al passo con il cantante ma alla fine intonano principalmente il ritornello.

Ricordiamo che Citofonare Rai 2 va in onda ogni domenica verso l’ora di pranzo. Le repliche, invece, potranno essere viste sulla piattaforma streaming RaiPlay. Si tratta di un servizio del tutto gratuito, all’interno del quale basta inserire la propria mail per visionare tutto il catalogo.

