L’apparizione nel talent di Samuele di Amici 22

Samuele Segreto è uno dei nuovi concorrenti di Amici 22. Il suo ingresso nella scuola di Canale 5 si deve a Emanuel Lo, il quale ha subito apprezzato le sue doti di ballerino. Non forse, però, tutti sanno che l’allievo ha alle spalle già una carriera sostanziosa. Ha partecipato, infatti, a diversi film al cinema e ad alcune fiction in TV. La più recente è stata trasmessa nel 2022 e si intitolo “L’Ora“. Ma non solo. Da bambino lo abbiamo visto in alcuni programmi di Mediaset.

Possiamo citare, per esempio, House Party e Pequenos Gigantes. Nel primo caso accanto a Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, e nel secondo caso al fianco di Belen Rodriguez. In ogni caso è apparso sempre come ballerino. La curiosità più grande è che Samuele ha ballato in ben due edizioni di Amici. Stiamo parlando della quindicesima e della sedicesima. In quest’ultima stagione del talent, infatti, è tra i protagonisti, per esempio, di una coreografia di Veronica Peparini nell’edizione in cui come concorrente c’è l’ormai professionista Sebastian (QUI il video).

Facendo una rapida ricerca su Internet troviamo un post proveniente dal suo profilo Facebook all’interno del quale afferma: “Ecco qui AMICI, io e il mio AMICO @gabrielerizzotto, al serale di @amiciufficiale. Un po’ troppe volte amici. Ci vediamo il prossimo sabato su Canale 5“. Possiamo, quindi, vedere una foto di lui da bambino nel 2017. QUI possiamo gustarci uno spezzone di quando ha ballato con Andreas Muller nel periodo in cui era ancora un concorrente del programma di Maria De Filippi.

Non ci resta, quindi, che attendere e vedere come sarà il suo percorso ad Amici 22. Riuscirà ad arrivare fino alla fine, conquistare la maglia del Serale e vincere nel circuito di ballo? Seguiteci per non perdervi nessuna news.

