In queste ore sui social è diventato virale un video con protagonista Clara, che durante una performance live ha avuto un piccolo incidente hot. Nello stesso momento a non passare inosservato è stato anche un ragazzo del pubblico, intento a mettersi il collirio.

Incidente hot per Clara

Senza dubbio una delle artiste più amate e seguite del momento è Clara Soccini. Dopo la fortunata partecipazione alla serie cult Mare Fuori, che è diventata un fenomeno mondiale, l’attrice ha dato il via anche alla sua carriera musicale. Lo scorso febbraio, dopo aver già rilasciato alcuni singoli di successo, la giovane cantante ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, entrando a far parte dei Big della kermesse musicale. Sul palco dell’Ariston la Soccini ha presentato il brano Diamanti Grezzi, che ha conquistato tutto il pubblico.

Ma non solo. Dopo l’esperienza sanremese l’artista ha pubblicato il suo primo album di inediti e in seguito è partita per un tour di club, che ha registrato diversi sold out. Allo stesso tempo è stato rilasciato il brano Nero Gotico, che in queste settimane sta facendo ballare e cantare tutto il pubblico. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha portato la Soccini al centro dell’attenzione mediatica.

Tutto è iniziato quando Clara è stata ospite di Convivio 2024. Mentre si trovava sul palco però la cantante è stata protagonista di un incidente hot. Il vestito dell’ex volto di Mare Fuori si è infatti abbassato, lasciandole scoperto un seno. Nello stesso istante però è successo dell’altro che ha fatto divertire il web. Mentre la cantante infatti si rialzava il vestito, alcuni utenti hanno notato un ragazzo tra il pubblico che ha perso l’intera scena in quanto intento a mettersi il collirio negli occhi.

L’ha pubblicato Tommaso Zorzi, non proprio una persona con 2 follower pic.twitter.com/S1R9uFwgb2 — Valentina Federici (@Vale_Rici) November 15, 2024

Il video del momento ovviamente sta facendo il giro del web e in molti stanno commentando l’episodio.