Nicolò Figini | 3 Maggio 2023

Il lato B di Claudio Marchisio

In queste ultime ore Claudio Marchisio ha fatto molto parlare di sé grazie a una foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. In realtà si tratta di una squenza di più foto che lo ritraggono in compagnia della fidanzata o mentre annusa dei fiori. L’immagine, però, che ha colpito il pubblico è l’ottava in ordine di apparizione.

Qui sotto potete vedere lo scatto in questione. Possiamo notare il calciatore che prende il sole girato di schiena mentre, forse, sta dormendo. Nulla di strano fino a qui. Se non fosse che, guardando meglio, si capisce che non sta portando il costume da bagno mettendo in mostra completamente il lato B. L’obiettivo, senza dubbio, è quello di avere una tintarella uniforme su tutto il corpo.

Claudio Marchisio mostra il lato B

Claudio Marchisio ha messo quindi in mostra un fisico tonico. Nonostante abbia lasciato la vita da calciatore, infatti, si mantiene sempre in forma con allenamenti ed esercizi. Si denota anche dalle braccia muscolose e dal resto del corpo che ha messo in mostra.

L’ex calciatore, perciò, si sta preparando alle vacanze estive portandosi un po’ avanti con l’abbronzatura. Molto probabilmente anche quest’anno raggiungere la sua meta preferita, ovvero la Sardegna. Con lui ci saranno anche la moglie Roberta Sinopoli, con cui è sposato dal 2008, e forse i due figli Leonardo e Davide.

Nella foto qui sopra, come anticipo sulle vacanze, ha scelto le Baleari. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo seguiteci per non perdervi tante altre news.