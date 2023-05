NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2023

Annalisa conquista anche Pierpaolo Pretelli

In queste settimane a diventare virale è stato il nuovo brano di Annalisa, Mon Amour, che sta ottenendo un ottimo successo. La canzone infatti sta scalando le classifiche, confermandosi come un vero tormentone. Il pezzo ha conquistato milioni di persone e sembrerebbe aver rapito anche Pierpaolo Pretelli. Solo nelle ultime ore infatti l’ex Vippone si è mostrato sui social mentre balla la coreografia di Mon Amour con Joey Di Stefano, che di recente è diventata virale su TikTok. Come è noto infatti proprio il coreografo aveva già ideato la coreografia di Bellissima, che in breve ha spopolato sul web. Anche stavolta così Di Stefano ha deciso di proporre un altro balletto, sulle note del nuovo brano di Annalisa, che senza dubbio ci farà ballare e cantare per tutta l’estate.

A scatenarsi con questa coreografia è stato anche lo stesso Pierpaolo, che ha ballato proprio al fianco di Joey Di Stefano. Il video è stato poi caricato sui profili dell’ex Velino e in breve naturalmente ha fatto il giro dei social.

Qualche giorno fa nel mentre Pierpaolo Pretelli, proprio nel corso di un’intervista a Novella2000, ha ricordato come è nata la sua storia d’amore con Giulia Salemi, e in merito ha affermato: “La nostra è una storia al contrario: è nata con una convivenza! Ora conviviamo a Milano, ma paradossalmente stavamo più insieme nella casa del Grande Fratello che adesso”.

Ma non solo. Pierpaolo ha anche speso delle bellissime parole per Giulia, rivelando di averla vista cambiare ed evolversi come persona: “Credo che lo stesso può dire lei di me perché il nostro legame ci ha fatto crescere, maturare. Lei è molto più donna, più sicura di sé, ma non solo da un punto di vista professionale, anzi. In particolare mi spiazza a livello umano. Fa dei ragionamenti profondi e da lei mi ritrovo a prendere esempio. Per fortuna, però, come me non ha perso la leggerezza: ci piace scherzare e ci prendiamo molto in giro”.