Nella giornata di ieri l’ex allieva di canto del talent di Maria De Filippi ha mostrato il suo nuovo look. Ecco com’è cambiata oggi Martina Giovannini dopo Amici 23.

Tra non molto comincerà su Canale 5 la nuova edizione del talent di Maria De Filippi ma capita che spesso si torni a parlare di quella vinta da Sarah Toscano. I protagonisti dello scorso anno sono rimasti nel cuore dei fan e per tale ragione i loro social vengono ancora tenuto d’occhio.

Questo è il caso della giovane cantante che ha fatto parte della squadra di Anna Pettinelli. In molti forse si possono chiedere com’è cambiata Martina Giovannini dopo Amici 23 e la risposta possiamo fornirvela noi. Qui sotto potete vedere una foto, pubblicata da lei stessa sul proprio profilo Instagram nelle scorse ore, nella quale notiamo il suo nuovo look oggi.

Martina ha deciso di abbandonare il capello riccio per piastrarli e farseli lisci. Sul web ha ricevuto una valanga di commenti e alcuni utenti dei social hanno faticato a riconoscerla. Tuttavia non sono mancati complimenti da parte di persone che le hanno detto che questa acconciatura le dona molto.

Che questa trasformazione nel look stia a significare anche una nuova era musicale? Al momento non possiamo saperlo con certezza. Adesso che abbiamo visto com’è cambiata oggi Martina Giovannini dopo Amici 23, infatti, possiamo passare alla sua carriera. Sappiamo che Cristiano Malgioglio le ha scritto una canzone con la speranza possa essere portata a Sanremo 2025.

Al momento risulta ancora troppo presto capire se tutto ciò accadrà oppure no. Per adesso non possiamo fare altro che attendere e aspettare novità in merito. Noi di Novella 2000 facciamo un grosso in bocca al lupo a Martina Giovannini per il suo percorso professionale.