Il racconto di Federica a Temptation Island sembra non convincere tutti, a causa di una segnalazione che potrebbe smentire quanto da lei dichiarato nel programma di Canale 5.

Temptation Island, la segnalazione sul racconto di Federica

Temptation Island ha fatto il suo debutto con una nuova edizione ieri su Canale 5 e abbiamo avuto l’opportunità di conoscere meglio le coppie. Tra queste impossibile non menzionare Federica Petagna e Alfonso D’Apice (di cui pare siano emersi già alcuni spoiler e segnalazioni). Lei ha deciso di prendere parte alla trasmissione a causa dell’eccessiva gelosia del suo fidanzato, elencando una serie di azioni e cose che lui non le permetterebbe di fare. A colpire, tra le tante, è il fatto che ad Alfonso dia fastidio che lei indossi abiti scollati o corti, costumi a due pezzi e sexy.

Nella clip di presentazione Federica Petagna ha rivelato di aver messo in valigia dei costumi di nascosto, che Alfonso non aveva mai visto prima e che lui non gradirebbe: “Non avrei mai pensato di metterli, ma ora si”. Peraltro sempre lei ha sottolineato quanto Alfonso sia talmente geloso da essere lui a scegliere quelli che può indossare e quali no, ma stavolta per Temptation Island pare averli comprati senza dire nulla.

“Sono molto diversi a quelli che mi permette di indossare. (…) Non mi sono mai vista con un costume del genere addosso!”, ha raccontato ancora Federica nei video di Temptation Island.

Di diverso avviso Alfonso che non pare averla presa benissimo. Venuto a conoscenza di questa cosa, pensa si tratti di una provocazione da parte della fidanzata solo per farlo innervosire. Non comprende perché abbia portato i costumi di nascosto, dato che lui non avrebbe di certo controllato la valigia. Sempre Alfonso a Temptation Island ha ammesso che i costumi che permette alla sua fidanzata di indossare sono un po’ diversi da quelli visti. Ma nemmeno troppo! “Lei non solo sta lì da sola, ma mette pure i costumi in quel modo. Non ne ha bisogno, la guardano anche se mette costumi normali“, ha aggiunto.

Ovviamente fin da subito tutti si sono messi alla ricerca dei profili social di Alfonso e Federica. Sbirciando su quello della ragazza hanno notato che tornando indietro negli anni, sono presenti diverse foto in cui lei indossa dei costumi da bagno a due pezzi, come in questo screen.

Il post di Federica di Temptation Island

Tale osservazione ha suscitato alcuni dubbi in alcuni telespettatori. C’è chi pensa infatti che forse Federica abbia un po’ esagerato ed estremizzato la gelosia di Alfonso. Ma c’è anche chi pensa possa trattarsi di casi isolati e davvero lui la spinge a infossare costumi interi e coprenti.

Ma la risposta a tutto questo possono darcela solo Federica e Alfonso dopo Temptation Island!