Chi è Martina Giovannini di Amici 23? Età e Instagram

Andrea Sanna | 7 Gennaio 2024

Chi è

Nella classe di canto tra gli allievi di Amici 23 compare anche il nome di Martina Giovannini. Ma chi è la cantante? In questa scheda vi riportiamo tutte le curiosità che la riguardano: età, origini e Instagram.

Chi è Martina Giovannini

Nome e Cognome: Martina Giovannini

Data di nascita: Roma

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa di biotecnologie e cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Martina non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @martinagiovanninii

Profilo TikTok: @martinagiovanninii

Martina Giovannini età, origini e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Martina Giovannini di Amici 23? Le informazioni sulla cantante sono davvero molto scarse. Da quel che sappiamo è nata a Roma. Non conosciamo data di nascita completa e segno zodiacale. Di conseguenza non possiamo dirvi nemmeno la sua età.

Dal profilo Instagram sembrerebbe però che Martina di Amici 23 pare sia di origini italo-brasiliane. Nella biografia troviamo infatti le bandiere delle due nazioni. Quindi dovrebbe avere origini sudamericane per parte di padre o di madre.

Vita privata

La vita privata di Martina Giovannini di Amici 23 al momento non ci offre grandi spunti. Non sappiamo molto di lei, è un ragazza molto riservata.

Non sappiamo dirvi se la ragazza sia o meno fidanzata. Al momento ci viene da pensare possa essere single o, in ogni caso, preferisce tenere per sé queste cose e non condividerle.

Dove seguire Martina di Amici 23: Instagram e social

Ciò che mette in mostra sui social, invece, è il suo immenso talento. Martina di Amici 23 sui suoi profili ufficiali di Instagram e TikTok ha pubblicato infatti diversi contenuti musicali.

C’è qualche stralcio di vita privata ma nulla che possa aiutarci a capire qualcosa in più di lei. Sembrerebbe però essere amante del mare e del tramonto.

Carriera

Da sempre con la passione per la musica, Martina Giovannini prima di entrare nella scuola di Amici 23 ha tentato altre strade per farsi conoscere.

Tra i tanti ha preso parte nel 2021 al Tour Music Fast National Final, dove si è esibita, mettendo in mostra tutto il suo grande talento ed è riuscita a trionfare.

Martina Giovannini ad Amici 23

Il salto di qualità è arrivato però quando ha tentato il tutto e per tutto iscrivendosi ai casting di Amici 23. Qui Martina Giovannini ha colpito con il suo talento ed è stata selezionata per prendere parte a una sfida.

Nella puntata del 26 novembre Martina è stata chiamata ad Amici 23 per sfidare la cantante Stella, messa in dubbio dalla docente Anna Pettinelli. L’insegnante ha nutrito delle perplessità nella sua allieva e, per spronarla, ha voluto mandarla in sfida.

Lo “scontro” di canto ha visto Martina ottenere la maglia ed entrare così nel programma.

Gli allievi di Amici 23

Anche quest’anno nella scuola di Amici 23 non manca di certo il talento. Questi i nomi di tutti gli allievi del talent musicale. Qui a seguire i nomi dei cantanti scelti nel corso dell’anno:

Ayle, Ezio Liberatore (ELIMINATO), Holden, Holy Francisco (ELIMINATO); Lil Jolie, Matthew, Martina Giovannini, Malìa, Mew, Mida, Petit, Samu Spina (RITIRATO), Sarah Toscano, Spacehippiez (ELIMINATO) e Stella Cardone (ELIMINATA).

Della classe di ballo fanno parte invece i seguenti allievi: Chiara Porchianello (ELIMINATA), Dustin Taylor, Elia Fiore (ELIMINATO), Gaia De Martino, Giovanni Tesse, Kumo, Lucia Ferrari, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni, Simone Galluzzo e Sofia Cagnetti.

I professori di Amici 23

Ora che abbiamo scoperto chi sono tutti gli allievi di Amici 23, concentriamoci sul corpo docenti.

Per il canto a fare ritorno nella scuola è Anna Pettinelli, che ha sostituito l’uscente Arisa. Al suo fianco ci sono poi Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Mentre per il ballo è rimasto tutto invariato con: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il percorso di Martina Giovannini ad Amici 23

L’ingresso di Martina Giovannini nella scuola di Amici 23 risale al 26 novembre. La cantante ha preso la maglia grazie a una sfida contro Stella, allieva di Anna Pettinelli.

(IN AGGIORNAMENTO)