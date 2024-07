L’autrice e braccio destro di Maria De Filippi Raffaella Mennoia ha spiegato come viene effettuata la scelta del cast di Temptation Island.

La scelta del cast di Temptation Island

Da ormai undici edizione va avanti uno dei reality più apprezzati dai telespettatori italiani: Temptation Island. Dietro a questa grande e complessa macchina c’è l’autrice Raffaella Mennoia, da anni braccio destro di Maria De Filippi. Nel corso di un’intervista a La Repubblica ha parlato del dietro le quinte della trasmissione, rivelando un retroscena su come vengono selezionate le coppie:

“Il programma è il cast. Arrivano tante candidature, 150 o 160. Quelle che incontro sono già state scremate dagli autori. Entrano nella stanza dove faccio il casting e parto singolarmente con lui e poi con lei.

Se mi appassiono a quello che mi raccontano nel primo quarto d’ora è andata. Cerco di capire il motivo per cui vogliono partecipare, vedo una media di quattro coppie al giorno”.

La Mennoia ha rivelato di lasciarsi seguire spesso dal suo istinto e questa la salva, soprattutto quando arrivano coppie ‘fake’ che vogliono solo visibilità. Rispondendo a un altro dubbio, poi, ha parlato di cosa ci sia di vero in ciò che vediamo a Temptation Island. La risposta è che non ci sono parti recitate, ma si tratta delle loro reazioni autentiche:

“I concorrenti portano in scena quello che sono. Se vogliamo intenderla come Pirandello, vengono a recitare loro stessi però non è una recita. I non famosi sono veri, ci sono telecamere che tu non vedi e te ne dimentichi. Siamo un gruppo di lavoro molto unito, non si dice a un concorrente ‘fai questo o quello'”.

Ecco quindi alcune curiosità su Temptation Island che forse non conoscevate. La prossima puntata della nuova edizione andrà in onda giovedì 18 luglio 2024. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.