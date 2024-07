Manuel Galiano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, rimane coinvolto in un grave incidente d’auto: ecco cosa è accaduto

Ore intense le ultime per Manuel Galiano. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato infatti coinvolto in un incidente d’auto ed è stato successivamente trasportato in ospedale.

Paura per Manuel Galiano

Sono trascorsi alcuni anni da quando Manuel Galiano ha preso parte a Uomini e Donne. Come in molti ricorderanno, l’ex corteggiatore fu tra i pretendenti di Giulia Cavaglià e tra i due scattò un colpo di fulmine, al punto che la coppia lasciò insieme il dating show. La relazione tuttavia durò solo una manciata di giorni e a oggi Manuel si è lasciato quel capitolo della sua vita alle spalle. In queste ore però l’ex corteggiatore è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per via di uno spiacevole episodio.

Con dei post su Instagram infatti Manuel Galiano ha raccontato di essere stato protagonista di un gravissimo incidente d’auto, dopo essersi scontrato con un camion dei rifiuti a Roma. A salvare i due passeggeri sono state le cinture di sicurezza e sui social l’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato quello che è accaduto, mostrandosi col volto ricoperto di sangue. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ciao ragazzi, oggi ho avuto incidente con un camion dell’A.M.A., ha effettuato un inversione a ‘U’ colpendo la nostra macchina, ferendo gravemente me e Jlenia.

Per fortuna indossavamo le cinture di sicurezza e siamo riusciti a salvarci la vita per miracolo. Il mio occhio è stato salvato dal Dr. Procopio che ringrazio pubblicamente davanti a tutti”.

Successivamente Manuel Galiano, mostrando altri filmati dell’incidente, ha aggiunto: “Siamo vivi e questo è l’importante. Tante volte non capiamo il peso delle cose finché non le tocchiamo con le nostre mani. Questa volta siamo stati fortunati e per un miracolo siamo qua a raccontarlo”. Non resta dunque che fare un grande in bocca al lupo a Manuel e alla sua compagna Jlenia, che hanno vissuto ore di grande paura.