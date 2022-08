Con Mooney si vince! Moltiplica la fortuna con la tua carta

La scena è di quelle che non si vedono tutti i giorni. La signora, habitué della Tabaccheria Lovato di Montagnana, in provincia di Padova, paga il suo bollettino con Mooney come ha fatto tantissime altre volte. Ma questa volta è diverso.

Tatiana, che la sta servendo da dietro al banco, nel darle la ricevuta si accorge della comunicazione: “Signora, ha vinto un premio!”, le dice. Un po’ sorpresi, un po’ increduli, in tabaccheria cercano conferme consultando Internet. “Ma proprio mentre controlliamo sul sito arriva la telefonata da Mooney. È tutto vero, la nostra operazione è stata sorteggiata e ha vinto uno dei premi del concorso Mooney Win Green”, racconta con giustificato orgoglio Osvaldo Favero, titolare della tabaccheria.

Vincita in tabaccheria con Mooney: la testimonianza di Osvaldo

Signor Osvaldo, cosa ha vinto la vo stra fortunata cliente?

“Una cinquecento Hybrid, era felicissima”.

Lo avrà raccontato a tutti, in Paese.

“In realtà no, non ancora: ha detto che vuole a sua volta regalarla, probabilmente non vuole rovinare la sorpresa a chi la riceverà”.

Una scelta generosa, la fortuna si moltiplica. A questo proposito, la signora anonima non è l’unica ad aver vinto qualcosa con quell’operazione effettuata con il sistema di pagamento Mooney…

“Anche noi come tabaccheria abbiamo ricevuto un premio: duemila euro in buoni acquisto che stiamo via via spendendo. Ogni volta che facciamo un acquisto ci rendiamo conto che è tutto vero”.

Da quanto tempo avete la tabaccheria?

“Dal 1960, in qualche modo siamo un punto di riferimento per i nostri clienti, che assistiamo in tutte le loro esigenze”.

La vincitrice è tra i vostri clienti affezionati?

“Sì, viene spesso. Questo aumenta la soddisfazione di averla vista vincere con Mooney”.

Diligente e fedele alla fiducia della sua cliente, il signor Osvaldo non rivelerà il nome della vincitrice. Ma in una cittadina di circa novemila abitanti le buone notizie corrono veloci, e i cartelli sulle vetrine della Tabaccheria che annunciano il premio non passano inosservati.

Presto, per le vie di Montagnana si vedrà una nuova Fiat Cinquecento Hybrid, allora sarà difficile nascondere la fortuna.

Prevediamo che qualche brindisi dovrà essere offerto in città, magari servito con il sorriso proprio da Tatiana e dal signor Osvaldo, barman di lunga esperienza. Un sorriso che porta bene!

Vicinanza è la chiave

“Ogni anno, oltre 20 milioni di consumatori usano Mooney per pagare bollette, multe, ricaricare telefoni e carte prepagate, rivolgendosi a uno dei 45.000 esercizi di cui oltre la metà sono tabaccherie come quella del signor Osvaldo Favero, della quale leggete qui a fianco”, spiega Stefano Parlato, direttore commerciale Mooney.

“Il concorso Mooney Win Green è stato pensato per loro: per i clienti finali di Mooney ma anche per i gestori, che rappresentano il volto umano che distribuisce i nostri servizi in tutta Italia. ‘Vicinanza’ è la parola chiave: i clienti trovano Mooney dove serve, nel tabacchi sotto casa, e gli esercenti hanno un sistema efficiente che permette di semplificare le procedure e offrire un servizio pratico e sicuro”.

