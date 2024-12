Il mitico hairstylist Pablo ci mostra tre idee per acconciature degne di una diva e che sono perfette per queste feste

Tre look iconici per le feste, ispirati alle dive del cinema e realizzati dal talentuoso hairstylist Pablo, il quale ci svela come brillare con stile.

Pablo e le sue acconciature da diva

Ribelle come Zendaya

Raccolto alto e spettinato: l’eleganza minimal che sa di vacanza. Perfetto con un look tinta unita per brillare senza sforzo come Zendaya.

Teatrale come Rossy De Palma

Chignon bow alto: audace, geometrico e chic. Un raccolto che strizza l’occhio all’arte e al teatro, come la carismatica Rossy de Palma.

Vedo rosso con Julianne Moore

Onde ramate e sensuali: morbide, luminose e magnetiche. Ispirate alla chioma di Julianne Moore, sono un classico che non passa mai di moda.