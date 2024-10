Al party esclusivo che si è tenuto giovedì scorso a Roma, alla Rinascente di Via Tritone, in occasione dei Ciak d’Oro legati alla Mostra del Cinema in queste ore nella Capitale

Giovedì notte, la splendida Rinascente di Via Tritone ha ospitato un evento da mille e una notte: il mega party del mensile Ciak, in occasione del Festival Internazionale del Cinema di Roma.

La location, solitamente affollata di acquirenti, si è trasformata in un palcoscenico scintillante di glamour dove arte, cinema e business hanno intrecciato le loro storie in un’atmosfera elettrizzante continuata fino a tarda notte.

Impossibile non notare il tavolo che ha catturato l’attenzione dei curiosi: una selezione esclusiva di imprenditori d’élite seduti a discutere tra risate e brindisi frizzanti.

Al tavolo d’onore

A capotavola spiccava Lorenzo Marchetti, il carismatico direttore creativo di Virgo Cosmetics, circondato da volti illustri come quello dell’onnipresente e stellare Valeria Marini, e del biondissimo chirurgo delle celebrità Giacomo Urtis.

L’energia palpabile della serata creava una perfetta sinergia tra estetica e business, con visioni audaci pronte a conquistare il mondo della bellezza, della moda e dello sport.

Da sinistra: Daniela del Secco d’Aragona, Lorenzo Marchetti e Giacomo Urtis

Nello stesso tavolo accanto a Marchetti c’era Anton Giulio Grande, presidente della Film Commission della Regione Calabria. Grande non è solo un imprenditore nel campo della moda, ma è anche un catalizzatore per progetti cinematografici innovativi.

Le voci circolavano su possibili collaborazioni artistiche con i vari brand presenti al tavolo. Chissà quali partnership strategiche stanno per nascere?

Proseguendo nel tableau de fête, Giovanni Acanfora, presidente di Givova, insieme alla sua elegantissima moglie Pina Lodovico. La coppia sembrava intenta a creare collaborazioni con i vicini commensali: Altair D’Arcangelo, Business Developer della WIP Finance, e Gianni Di Labio, presidente del Chieti Calcio.

Si mormorava che stessero progettando collaborazioni legate allo sport.

Infine, Marco Calabrese, noto imprenditore brianzolo e CEO di Pick Up Service ed Emme Esse Chrian, aziende celebri nel settore cosmetico e farmaceutico nazionale.

A fine cena, mentre tutti gli altri ospiti danzavano con la musica del mitico Joe T. Vannelli, il business groups guidato da Valeria Marini si è recato nell’esclusivo pop-up store di Virgo Cosmetics, allestito Beauty Bar del primo piano della Rinascente, per realizzare dei divertenti TikTok ormai virali.

I presenti potrebbero aver assistito alla nascita di sinergie inaspettate nell’ambito beauty & healthcare.

Tutti gli ospiti al tavolo principale della festa

La premiazione dei Ciak d’Oro

Il glamour della serata si rifletteva anche nel mix stellare di celebrity premiate dal mensile Ciak, che ha reso omaggio alla Festa del Cinema di Roma con una grande festa-show per oltre 1200 invitati in collaborazione con Rinascente presso la bellissima sede dello store nei palazzi gemelli di Via del Tritone.

In questa occasione, la storica testata cinematografica ha attribuito 4 Ciak d’Oro ad altrettanti personaggi del cinema e della serialità italiana, protagonisti in questi giorni della grande rassegna capitolina.

A Luca Zingaretti è andato il SuperCiak d’Oro 2024 per la sua versatilità come protagonista di due serie: il thriller Il Re, di cui è anche autore e produttore; e la comedy No Activity, in cui si è fatto scoprire e apprezzare come attore comico.

Decisivo per l’attribuzione del premio è stato il suo esordio alla regia nel delicato e poetico La casa degli sguardi, portato in anteprima proprio alla Festa del Cinema di Roma.

Miriam Leone ha invece ritirato il Ciak d’Oro Serie TV come protagonista femminile de I Leoni di Sicilia, diretta da Paolo Genovese per Disney+, vincitrice a luglio del Ciak d’Oro Serie TV 2024 come Miglior serie italiana per il pubblico internazionale.