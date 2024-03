Confessione h0t di Garibaldi: la prima cosa che farà una volta uscito dal GF

NEWS

Andrea Sanna | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

Cosa farà Giuseppe Garibaldi appena uscito dalla Casa del Grande Fratello? Rosy Chin incuriosita ha posto questa domanda al suo amico. Seppur scherzoso e divertito dal quesito, il gieffino sembra avere le idee piuttosto chiare…

La confessione piccante di Garibaldi

Giuseppe Garibaldi spera di poter arrivare fino alla fine di questo percorso al Grande Fratello. Un’avventura non sempre facile per lui, dove si è messo in gioco a modo suo e mostrato il suo modo di essere. Ma cosa farà una volta uscito? È questa la domanda che Rosy Chin gli ha posto durante una chiacchierata in veranda. E lui sembra avere le idee piuttosto chiare!

Prima sono scoppiati a ridere e sempre ridacchiando lui ha risposto: “Spero ci sia già lunedì”. Inizialmente Rosy non aveva colto il discorso di Garibaldi e gli ha chiesto spiegazioni. Qui la sua risposta: “Spero ci sia qualcuna”. La chef ha risposto che secondo lei sarà così, ma con il suo fare ironico Giuseppe Garibaldi ripensandoci ha detto che dopo la puntata andranno tutti in hotel, dunque di conseguenza sarà un po’ complicato.

Cuoca: "Che fai la prima cosa che fai quando usciamo?"

Ridono.

Bidello: "Spero ti giuro che ci sia già lunedì"

Cuoca: "Ma chi?"

Bidello: "Qualcuna"



L'AMORE DEL BIDELLO VERSO BEA, CIAO BEABALDO#GrandeFratello pic.twitter.com/O6o3KqPC3Q — 🤍💙 (@Esticactus1) March 18, 2024

Scherzoso ma sognatore, Giuseppe Garibaldi si augura quindi che una volta uscito possa trovare una fidanzata fuori dalla Casa del Grande Fratello. Magari un colpo di fulmine in grado di stravolgere la sua vita, come accaduto a Monia La Ferrera! Chissà.

In un altro momento della chiacchierata però Garibaldi ha riflettuto anche sulla possibile finale. Ricordiamo che al momento le sole Beatrice Luzzi e Rosy Chin hanno un posto assicurato e tutti gli altri sono ancora in gioco, lui compreso. Ma il desiderio di poter arrivare fino in fondo per il gieffino è molto importante.

Avrebbe voluto conoscere per questo le percentuali di giovedì scorso, di modo da farsi un’idea. Massimiliano Varrese gli ha quindi domandato cosa gli importasse e lui ha ribadito il desiderio di spegnere le luci della Casa del Grande Fratello!

Peppe: le volevo sapere le percentuali di giovedì

Max; che ti frega perché le vuoi sapere?

Peppe: devo arrivare fino in fondo e spegnere le luci



Sta tutto qua e mi taccio #grandefratello pic.twitter.com/O2fgBdPLdu — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) March 18, 2024

Manca poco ormai! Vedremo se il desiderio di Giuseppe Garibaldi si avvererà!