Nicolò Figini | 18 Marzo 2024

In queste ore la sorella di Perla Vatiero, Loana, ha rilasciato un’intervista nella quale ha commentato il ritorno di fiamma con Mirko Brunetti.

La sorella di Perla Vatiero sui ‘Perletti’

Non sappiamo cosa accadrà una volta che terminerà il Grande Fratello tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Questo perché, nonostante il loro ritorno di fiamma, ci sono ancora delle questioni da risolvere e lo hanno dimostrato durante il loro ultimo confronto in studio.

Tuttavia, in queste ultime ore, la sorella della gieffina ha rilasciato un’intervista all’interno della quale ha detto cosa pensa del rapporto tra Perla e Mirko. Ospite di Giada Di Miceli nel programma radiofonico “Non succederà più” ha affermato di sentire ancora l’ex concorrente e di essere a conoscenza del fatto che si è molto ingelosito di Alessio Falsone.

Poi ha proseguito dichiarando che quando la sorella tornerà a casa dovranno avere un confronto definitivo:

“Mirko è stato un po’ tremendo. Quando esce Perla sicuramente ci saranno tante cose da affrontare tutti insieme, però penso che in quei giorni in cui sono stati insieme in Casa hanno parlato tanto prima di esporre da ambo i lati i loro sentimenti.

Penso che prima di arrivare a dirsi ‘ti amo’ hanno parlato un bel po’. Mia sorella sotto questo punto di vista non è una sprovveduta. Lei ci è andata veramente con i piedi di piombo, ha voluto capire. Si sono parlati molto in quei giorni”.

Loana è convinta che Perla Vatiero non abbia mai smesso di amarlo e che ritrovarsi in casa con il suo ex, all’inizio, è sicuramente stato difficile: “Le chiederò è come ha fatto a tenere i nervi saldi in una situazione simile“. Ha avuto un atteggiamento molto maturo e oggi ha un ottimo rapporto anche con Greta Rossetti.

Alla fine ha concluso dicendo che gestire un’amicizia del genere non è facile e senza Mirko sarebbe stato più facile portarla avanti. Per scoprirlo dovremo solo attendere ancora un paio di settimane, nel mentre noi vi terremo informati su tutti gli eventuali sviluppi.