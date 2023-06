CONFront The Fire: foto e racconto della Convention

NEWS

Andrea Sanna | 1 Giugno 2023

CONFront The Fire

Foto e racconto della CONFront The Fire, la prima Convention dedicata a Station 19, spin off di Grey’s Anatomy, organizzata da Night Sky Events Italia

Il racconto della CONFront The Fire

Il 27 e 28 maggio al Cosmo Palace Hotel di Cinisello Balsamo è andata in scena CONFront The Fire, la prima Convention dedicata a Station 19. Night Sky Events Italia, organizzazione no profit, ha regalato al fandom della serie TV americana, prodotta da Shonda Rhimes, un quartetto davvero straordinario.

A trascorrere due giornate indimenticabili insieme ai propri fan: Stefania Spampinato, Danielle Savre, Alberto Frezza e Grey Damon. Gli attori si sono detti davvero felici ed emozionati per l’atmosfera e l’enorme partecipazione. Il pubblico presente in sala ha avuto la possibilità di conoscere da vicino ognuno dei menzionati e porgergli interessanti quesiti.

Novella2000.it ha avuto il piacere di prendere parte a questo straordinario evento e raccogliere i tanti retroscena raccontati.

Andiamo a scoprire cosa è accaduto durante la CONFront The Fire…

Stefania Spampinato

Stefania Spampinato

Attesissima sul suolo italiano, così come i suoi colleghi, è stata Stefania Spampinato. L’attrice ha iniziato il suo percorso nel mondo di Shonda durante la 14esima stagione di Grey’s Anatomy nel ruolo di Carina DeLuca. Poi è stata introdotta dalla terza stagione anche in Station 19.

Alla CONFront The Fire a Stefania, durante il panel insieme a Danielle Savre, è stato chiesto se hanno mai pensato di dirigere insieme un progetto. Entrambe hanno avuto le loro prime esperienze in regia (la Savre per esempio la ritroviamo anche alla guida della 6×16 di Station 19), e hanno svelato che effettivamente avevano in serbo qualcosa.

La Spampinato ha rivelato qualche dettaglio in più. Durante la pandemia, a seguito di diverse live sui social, tra lei e la collega è nata l’idea di dirigere una web serie con alcuni momenti non mostrati in Station 19 e con protagoniste i loro personaggi, Carina e Maya.

L’intenzione era quella di realizzare dei contenuti di 5 minuti per i social o per YouTube, con dei momenti che andassero a completare la loro storia. Dopo averne esposto una presentazione non hanno ricevuto la risposta sperata e, per tale ragione, non è stato possibile portare a termine questo lavoro.

La Savre e la Spampinato in ogni caso, come confidato alla Convention CONFront The Fire, contavano e si auguravano di poter raggiungere un risultato positivo. Chissà che magari non possa essere riproposto più avanti.

Continua….