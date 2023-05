CONFront The Fire: ospiti e pass della Convention

NEWS

Andrea Sanna | 6 Maggio 2023

CONFront The Fire

Night Sky Events Italia presenta CONFront The Fire, la prima Convention dedicata all’amata serie TV, Station 19. Scopriamo gli ospiti, i pass e tutto ciò che c’è da sapere sull’evento del 27 e 28 maggio 2023.

Gli ospiti di CONFront The Fire

L’organizzazione no profit Night Sky Events Italia regalerà nelle prossime settimane un evento unico nel suo genere. Dopo il successo di A Day With (tornerà a luglio con una seconda edizione) e Shorty’s 2, adesso è tempo di CONFront The Fire.

Si tratta della primissima Convention su Station 19, spin off della serie madre Grey’s Anatomy dedicata ai vigili del fuoco di Seattle.

Alcuni membri del cast dello show televisivo di ABC in Italia arriveranno in Italia!

Vi starete chiedendo chi sono gli ospiti che prenderanno parte alla Convention ConFront The Fire. Ve li sveliamo tutti in ordine d’annuncio.

La prima ospite resa nota è l’italianissima Stefania Spampinato. L’attrice e regista siciliana tornerà in Italia dopo aver già preso parte (per la prima volta) alla Convention A Day With, sempre organizzata da Night Sky Events Italia. La Spampinato lo scorso anno ha debuttato come regista nel cortometraggio sulla sua vita dal titolo Zita Sempri, ottenendo il consenso della critica con alcuni riconoscimenti.

Stefania però ha avuto la sua massima popolarità grazie al personaggio di Carina DeLuca in Grey’s Anatomy e Station 19. Qui veste i panni di dottoressa e moglie di Maya Bishop (interpretata da Danielle Savre).

E a proposito di Danielle Savre, anche lei tornerà nel nostro Paese per la ConFront The Fire (dopo A Day With). In Station 19 è il tenente Maya Bishop. Dal 2021, di tanto in tanto, l’abbiamo vista comparire anche in Grey’s Anatomy. Esattamente come la collega Stefania Spampinato, anche Danielle ha esordito alla regia nel cortometraggio HEaRD, ottenendo diversi premi. Ha avuto l’onore, oltretutto, di dirigere per la prima volta un episodio di Station 19 (6×16 per la precisione).

Passiamo poi a Grey Damon. Il 35enne attore statunitense, Jack Gibson nella serie firmata Shonda Rhimes, ha una carriera di tutto rispetto tra cinema e televisione. Tra alcuni dei lavori a cui ha preso parte citiamo American Horror Story, Aquarius e The Flash. Per lui si tratterà del primo evento in Italia interamente dedicata allo show.

A concludere questo fantastico quartetto della ConFront The Fire è Alberto Frezza. Milanese di nascita, dopo aver passato infanzia e adolescenza in Etiopia, è tornato nel nostro Paese. Poi ha cercato fortuna negli States dove ha studiato per diventare attore. In Station 19 per 30 episodi si è calato nei panni del poliziotto Ryan Tanner. Negli anni ha avuto modo di lavorare tra cinema, TV e cortometraggi. Dei tanti progetti segnaliamo Charlie’s Angels, Criminal Minds e non solo!

Dove e quando si svolgerà la Convention

Vi state chiedendo dove si terrà la Convention ConFront The Fire?

Ebbene l’esclusivo evento avrà luogo presso il Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo, non distante da Milano.

Come abbiamo già scritto l’appuntamento è fissato per il 27 e 28 maggio 2023.

ConFront The Fire: pass ed extra per incontrare gli ospiti

I fan hanno la possibilità di incontrare gli attori ospiti? La risposta è sì. La Convention ConFront The Fire darà modo di prendere parte ai panel e a tutte le attività della giornata, ma anche la possibilità di conoscere personalmente i protagonisti dello show in onda su ABC.

Sono stati messi in vendita dei pass sul sito di Night Sky Events Italia, che daranno modo di assistere alla data del 27, del 28 o entrambe.

Ma non è finita. Ci sarà modo anche di poter acquistare gli extra. Ognuno di essi dedicato alle tante attività proposte nel corso delle due giornate:

Partecipare al Meet & Greet con ogni ospite;

Ricevere uno o più autografi;

Prendere parte alla sessione foto singola/duo oppure con l’intero cast;

Una sessione di selfie con ogni attore menzionato.

Come avviene per ogni Convention, anche per la ConFront The Fire sarà messa a disposizione un’area del Cosmo Palace Hotel. Chi è in possesso del pass messo in vendita potrà partecipare all’esclusivo party insieme agli attori. Così come avvenuto in altri eventi anche per questa occasione è stato scelto un tema. Stavolta la parola d’ordine è: dress to impress.

Queste sono alcune delle informazioni, che troverete consultando le pagine social di Night Sky Events Italia, sul sito ufficiale o contattando l’indirizzo mail [email protected]. In caso di dubbi o di qualsiasi tipo di necessità, potete rivolgervi al cordiale staff che, in tempi brevi, risponderà a quesiti e dubbi (CLICCA QUI).

Per questa prima Convention dedicata interamente a Station 19, Novella2000.it avrà il piacere di partecipare e raccontarvi tutte le emozioni in queste giornate davvero speciali. Lo faremo sui nostri social con foto e video, ma anche con una recensione a fine evento.