Connettivina Viso: chi ama la pelle ne ha cura

Redazione | 30 Novembre 2022

Un regalo che stupisca e che soddisfi? Il cofanetto lussuoso per festeggiare al top il Natale insieme a Rougj e Liu Jo. All’interno, tutti i prodotti della linea SmartFiller insieme a una borsa nera in pelle firmata Liu Jo, l’accessorio ideale per ogni donna che desidera essere smart e glamour! Contiene: Siero Effetto Simil-Botulino, Maschera Effetto Luce, Ritocco Effetto Filler, Crema 24h Effetto Plump, Borsa Nera Liu Jo con tracolla.

Maschera effetto luce

Maschera viso ad azione esfoliante che idrata, illumina e affina la grana della pelle per una cute dall’aspetto sano e luminoso. La formula è ricca di acidi della frutta, dalle proprietà antiossidanti, che neutralizzano il grigiore della pelle spenta e aiutano a rallentare l’invecchiamento cutaneo. La texture fluida non appiccica e garantisce una luminosità immediata dell’incarnato.

Ritocco effetto filler

Siero morbido e vellutato dall’azione riempitiva istantanea delle rughe, specifico per fronte e zona naso labiale. Dopo pochi istanti dall’applicazione, riempie e affina le linee di espressione, distendendo i tratti del viso con un effetto tensore fino a 6 ore. La texture leggera si assorbe rapidamente senza lasciare traccia, donando al viso un aspetto più rilassato. L’applicatore in penna lo rende un prodotto pratico, preciso e veloce.

Siero effetto simil-botulino

Siero morbido e vellutato che, grazie alla presenza di argirelina nella formula, previene e attenua istantaneamente le rughe presenti nella zona del contorno occhi. Dopo pochi istanti dall’applicazione, riempie e affina le linee di espressione, distendendo i tratti del viso con un effetto tensore fino a 6 ore.

Può essere applicato in due modi: come siero, prima dell’abituale idratante, per veicolare al meglio i principi attivi contenuti nella crema; dopo il make-up per ottenere un effetto simil-botulino. La texture leggera si assorbe rapidamente senza lasciare traccia, donando al viso un aspetto più rilassato.

Crema 24h effetto plump

Crema viso multi-azione, per un trattamento antirughe completo. Aiuta a migliorare la compattezza della pelle di viso, collo e decolleté e riduce notevolmente l’aspetto delle linee di espressione e segni dell’età.

Grazie a un insieme innovativo di attivi, la crema agisce sull’epidermide in tre diversi step: nel breve termine, l’acido ialuronico presente in formula in tre dif- ferenti pesi, idrata la pelle in profondità; nel medio termine, l’acacia collagene e i glicosamminoglicani intervengono esercitando un’azione rimpolpante; nel lungo termine, Allantoina, Vitamina E, Burro di Karité e Pantenolo intervengono sul derma con un’azione rassodante e nutriente.

Iniziativa Rougj: l’IVA la paghiamo noi

Rougj Group, società leader nel settore dermocosmetico in farmacia, è lieta di presentare la sua nuova iniziativa: per ogni prodotto Rougj acquistato in farmacia e parafarmacia, il consumatore non pagherà l’IVA!

In questo periodo in cui l’inflazione sale, Rougj e le sue farmacie partner hanno infatti deciso di fare un gesto concreto nei confronti dei propri clienti, assorbendo il 22% del prezzo al pubblico dei cosmetici a marchio Rougj, la percentuale corrispondente appunto al pagamento dell’IVA.

L’iniziativa, che sarà presente nelle farmacie aderenti fino al 31 dicembre 2022, vuole dare il via a un percorso che pone il consumatore al centro di tutto, non solo per la creazione di nuovi prodotti ma anche per le sue esigenze quotidiane e concrete, come l’inflazione in costante aumento.