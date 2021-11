La decisione di Cris Galera

Sta facendo discutere in questi giorni l’influencer Cris Galera, che è finita al centro dell’attenzione mediatica mondiale. Il motivo? La modella lo scorso settembre ha deciso di sposare sé stessa, per poi chiedere il divorzio dopo soli 90 giorni. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando Cris ha annunciato ai suoi follower su Instagram di essersi convertita alla sologamia. L’influencer così ha deciso di sposare sé stessa, con tanto di abito nuziale e cerimonia. Queste le sue dichiarazioni in merito, riportate da FanPage:

“Ho deciso di sposare me stessa e spero di ispirare altre donne a investire nella loro autostima. Da quando ho dato la notizia, mi stanno scrivendo tantissimi uomini e tantissime donne, dicendo di volermi sposare, ma non ho intenzione di divorziare tanto presto”.

Tuttavia le cose non sono andate come previsto. A soli 90 giorni dal matrimonio con sé stessa, Cris Galera ha deciso di divorziare, dopo aver incontrato una persona che le ha fatto battere nuovamente il cuore. Queste le sue parole su quanto accaduto:

“Il matrimonio con me stessa è stato bello finché è durato. Perché ho “divorziato”? Ho iniziato a credere nell’amore nel momento in cui ho incontrato una persona speciale. A settembre ho fatto quella scelta perché avevo raggiunto un punto in cui ero maturata, avevo capito di essere una donna forte e determinata. Prima ero sempre impaurita all’idea di restare da sola, ma ho capito che dovevo imparare a stare bene con me stessa. Quando è successo, ho deciso di celebrare un matrimonio”.

Pare dunque che dopo aver sposato sé stessa, e dopo aver divorziato, Cris Galera abbia ritrovato l’amore e la felicità. A lei dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.

