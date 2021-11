1 Rosalinda Cannavò a Sanremo 2022?

Una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 5 è stata senza alcun dubbio Rosalinda Cannavò. Dopo la fine di questa incredibile esperienza, per l’attrice si sono aperte nuovamente le porte del mondo dello spettacolo e al momento è alla conduzione del format Casa Chi, che sta ottenendo un ottimo successo. Tuttavia come in molti sapranno un’altra grande passione di Rosalinda è il canto e in molti avevano ipotizzato che quest’anno l’ex gieffina partecipasse a Tale e Quale Show. Nonostante le cose siano andate in maniera diversa però sembrerebbe che adesso per lei stia per arrivare un’altra grandissima opportunità.

Stando a quanto riporta blogtivvu infatti sembrerebbe che Rosalinda Cannavò abbia presentato un brano alla commissione artistica del Festival di Sanremo 2022! Si tratta al momento solo di indiscrezioni e al momento non sembrerebbero esserci certezze in merito. Questo tuttavia quanto riporta il noto portale:

“Rosalinda Cannavò non ha mai nascosto la sua passione per il canto ed il suo talento. Adesso uno dei suoi grandi sogni potrebbe diventare presto realtà. […] Stando alle indiscrezioni che ci sono giunte, pare che, in accordo con New Gig Promotion, l’agenzia artistica che segue il management e l’etichetta discografica QME music hanno deciso di presentare ufficialmente il suo brano alla commissione artistica del Festival di Sanremo. Ovviamente ribadiamo che si tratta di indiscrezioni che saranno confermate o meno a dicembre quando a Sanremo Giovani saranno svelati i nomi dei 22 artisti che parteciperanno a Sanremo 2022. “La musica è sempre stata uno dei miei obbiettivi e sono contenta di questa opportunità”, avrebbe confermato Rosalinda”.

Che dunque a breve vedremo Rosalinda Cannavò sul palco di Sanremo 2022? In attesa di scoprire cosa potrebbe accadere, rivediamo cosa è successo qualche giorno fa, quando si è mormorato che al fianco di Amadeus potrebbe arrivare Alessia Marcuzzi alla co-conduzione.