Cristalfarma: ecco i nuovi integratori pensati per donne di tutte le età

Alleati per la salute e il passare del tempo, elsa, giovìna e zeta GOLD sono perfetti per donne di tutte le età: le novità di Cristalfarma

Debuttano elsa, giovìna e zelda GOLD: tre nuovi integratori di Cristalfarma pensati per aiutare le donne ad affrontare al meglio le diverse fasi della vita.

elsa, dedicato a tutte le donne giovani e adulte a partire dai 15 anni. giovìna, specifico per chi ha superato i 35 anni. E zelda GOLD, pensato per le tematiche dei 50 anni.

Questi prodotti offrono un supporto mirato, nel quale componenti naturali di altissima qualità vengono selezionati e combinati in modo innovativo e sicuro. Basandosi sull’approccio EBM – Evidence Based Medicine – più opportuno, per poi essere scientificamente testati prima di arrivare al pubblico.

Gli alleati di Cristalfarma per ogni età

elsa è l’alleato naturale formulato per migliorare la qualità di vita di donne e ragazze che soffrono dei fastidiosi disturbi tipici del ciclo mestruale.

Può favorire l’armonia dell’umore, il benessere generale e la riduzione della sensazione di stanchezza fisica e mentale.

giovìna è pensato per tutte le donne che, superati i 35 anni, vogliono continuare a piacersi e sentirsi appagate in tutti gli aspetti della vita, anche di coppia.

È un prodotto naturale che può supportare il benessere psico-fisico, grazie alla sua azione tonica e di sostegno metabolico. Contiene componenti utili per rivitalizzare pelle, unghie e capelli.

zelda GOLD, dedicato alle donne dai 50 anni in su. Aiuta a contrastare i sintomi tipici della menopausa, come le vampate di calore, la difficoltà nel dormire, anche a causa della sudorazione notturna. Previene il senso di malessere generale, l’agitazione e i disturbi dell’umore come la facile irritabilità.

Un’azienda “per il benessere”

“Cristalfarma nasce con un duplice intento. Da una parte, ridare dignità alla fitoterapia, sviluppando integratori innovativi, sinergici e di qualità. Dall’altra, essere al fianco dei medici e delle persone per migliorarne il benessere e la qualità della vita.

Con elsa, giovìna e zelda GOLD offriamo un sostegno affidabile e concreto alle donne, affinché possano riconoscere e celebrare la loro meravigliosa ciclicità”, dichiara l’AD Cristina Del Bono.

“Riconoscere le nostre fragilità è il primo passo per trovare dentro noi stesse la forza innata che ci contraddistingue. Una forza da comprendere per non subirla.

Gli integratori formulati in modo specifico sulle diverse fasi del femminile sono dei validi alleati nel cammino della vita. Sono un modo per dire: ‘Voglio fare qualcosa per me’, contando sulla completa naturalità degli ingredienti che li compongono”, sottolinea Rossella Nappi, Ordinaria di Ostetricia e Ginecologia presso il Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche dell’Università degli Studi di Pavia.

