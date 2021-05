Sanotint, le sole tinte a base vegetale in commercio nelle migliori farmacie ed erboristerie: tutte le caratteristiche di linea e prodotti

A tinte… naturali

Le tinte Sanotint della Linea Classic colorano i capelli in maniera sicura, rapida e delicata grazie agli speciali estratti naturali contenuti nella sua formula brevettata. Questi proteggono il capello preservandolo dall’aggressione della colorazione.

Sanotint offre la straordinaria potenza del colore, nella sua forma più vera, a un pubblico di donne consapevoli di chi vogliono essere e di ciò che vogliono.

Determinazione, forza, equilibrio, come le protagoniste dei quadri dell’artista turca che ha ispirato le nuove confezioni arricchite da immagini che fluttuano fra arte e illustrazione.

Ingredienti e benefici Sanotint

Le tinte Sanotint colorano la chioma con cura grazie al Miglio Dorato, all’Olivo, alla Betulla e al Vinacciolo, i quali garantiscono una tinta brillante e duratura. Lasciano inoltre i capelli sani, morbidi e luminosi sin dalla prima applicazione.

La Vitamina B5 (Calcio Pantotenato) rallenta i processi di invecchiamento delle fibre capillari. Riduce anche la formazione delle doppie punte, e aiuta a prevenire la caduta dei capelli e la comparsa dei capelli bianchi. Mentre la Vitamina B7 (Biotina) agisce riparando le cuticole danneggiate, rendendo così i capelli più forti.

La Biotina incide inoltre sulla formazione della cheratina, e quindi sulla crescita dei capelli che risulteranno più corposi ed elastici.

Tutti i pregi della Linea Classic e non solo

Facile da applicare, non cola ed è l’unica tinta “fai da te” agli estratti vegetali. Infatti non contiene ammoniaca, parabeni, paraffine, siliconi, formaldeide, metalli aggiunti e Resorcina. Inoltre, è nichel tested e non è testata su animali.

La gamma comprende oltre trenta sfumature di colore, che seguono la dolce melodia delle stagioni: dal nero corvino al rosso ciliegia, passando per ben 12 tonalità di biondo.

La Linea Classic di Sanotint può accontentare i desideri di tutte, anche delle donne più esigenti.

La confezione contiene: un’emulsione fissante (ossigeno a 20 volumi), 1 tubetto di tinta, 1 balsamo rivitalizzante, 1 paio di guanti.

Le Tinte Sanotint sono in vendita nelle migliori erboristerie e farmacie.

