Gossip

Vincenzo Chianese | 11 Gennaio 2024

È trascorso un anno e mezzo da quando Cristian Totti e Melissa Monti hanno dato il via alla loro relazione. In queste ore si mormora che i due stiano pensando alle nozze e che il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti possa aver fatto una proposta di matrimonio alla sua compagna.

Cristian Totti pronto a sposare Melissa Monti?

Ormai da un anno e mezzo Cristian Totti ha ufficializzato la relazione con Melissa Monti. Nel corso del tempo il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti e l’attrice romana si sono mostrati spesso sui social, pur essendo entrambi molto riservati, e pare che a oggi tutto stia proseguendo a meraviglia per la coppia. Cristian e Melissa infatti appaiono più innamorati e uniti che mai, e solo negli ultimi giorni i due sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. Stando alle teorie di alcuni fan infatti, il giovane Totti e la Monti sarebbero prossimi alle nozze. Ma andiamo con ordine e capiamo quello che sta accadendo.

Tutto è iniziato quando proprio Melissa ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo Instagram che hanno immediatamente attirato l’attenzione del web. Nelle immagini in questione si nota l’attrice in splendida forma mentre si trova davanti una nota gioielleria. A non passare inosservata però è stata la didascalia del post, nel quale appare l’emoji di un anello. A quel punto sui social sono partite le teorie degli utenti.

Stando al pensiero di alcuni sostenitori della coppia, Cristian Totti e Melissa Monti si starebbero per sposare! Ma non solo. Per i più fantasiosi il figlio di Ilary e Francesco avrebbe già fatto una proposta di matrimonio alla sua compagna e in molti pensano dunque che i due siano prossimi alle nozze. Ad alimentare i pettegolezzi è stato anche il like dell’ex Capitano della Roma, che da sempre supporta questa bellissima coppia.

Naturalmente andiamo a precisare che al momento si tratta solo del pensiero di alcuni utenti e che non c’è alcuna prova in merito al fatto che le cose stiano davvero in questo modo. Del resto Cristian e Melissa sono ancora molto giovani e da poco hanno raggiunto la maggiore età. Di conseguenza pare improbabile che la coppia, che al momento non ha ancora commentato i gossip, stia già pensando alle nozze.