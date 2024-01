Gossip

Vincenzo Chianese | 11 Gennaio 2024

Come tutti sappiamo in questi giorni si sta parlando del presunto flirt che ci sarebbe stato tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, confermato dalla stessa Belen Rodriguez. In queste ore però proprio la conduttrice sembrerebbe aver lanciato una frecciatina social a seguito dei pettegolezzi.

Il post di Alessia Marcuzzi

Pochi giorni fa a sorpresa Belen Rodriguez ha sganciato una bomba sui social. La showgirl argentina infatti ha confermato il presunto flirt che ci sarebbe stato tra il suo ex marito Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Il pettegolezzo, come qualcuno ricorderà, aveva già fatto discutere il web qualche tempo fa. Tuttavia in quell’occasione era stato smentito dai diretti interessati e anche dalla stessa Belen. Adesso però le cose sono cambiate e pare che la Rodriguez voglia svelare la verità sulla fine del suo matrimonio col conduttore. De Martino nel mentre solo poche ore fa, ai microfoni di Striscia La Notizia, ha nuovamente smentito il gossip sul suo conto e sulla Marcuzzi e ha così affermato:

“Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta. Se smentisco la storia con Alessia Marcuzzi? Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”.

Adesso come se non bastasse pare che a intervenire dopo il gossip con De Martino sia stata anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice infatti ha postato sui social quella che ai più è sembrata essere una frecciatina. Questo il video che nelle ultime ore non è passato inosservato:

Nonostante per i più la Marcuzzi abbia voluto replicare a suo modo ai gossip, attualmente la conduttrice non ha ancora apertamente commentato il pettegolezzo che la sta travolgendo. Naturalmente noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione di Alessia (così come di Stefano e Belen) qualora la presentatrice volesse rilasciare delle dichiarazioni.