NEWS

Nicolò Figini | 31 Maggio 2023

Tu Si Que Vales accoglie Cristiano Malgioglio?

Anche se al momento tutti i programmi di o con Maria De Filippi sono terminati per la pausa estiva, si sta già pensando alla prossima stagione televisiva. Quest’anno la giuria di Amici 22 ha visto una giura del tutto rinnovata. A sedersi sulle poltrone dello studio, infatti, abbiamo vito Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Quest’ultimo è da sempre amatissimo dal pubblico grazie alla preparazione artistica e alla simpatia. Più volte, infatti, è stato protagonista di divertenti siparietti fuori programma. Per esempio, una volta non sapeva come far funzionare il tablet che serviva per votare gli allievi e una seconda volta ne ha rotto uno.

Forse è per questa ragione, per la sua prorompente simpatia, che Maria De Filippi pare lo voglia anche a Tu Si Que Vales. A lanciare l’indiscrezione è mowmag.com. A quanto pare la conduttrice, che in questa trasmissione è all’interno della giuria, avrebbe intenzione di assegnare al cantante un ruolo. Ancora non si sa quale, potrebbe diventare il nuovo presidente della giuria popolare oppure far parte del gruppo composto da Maria, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Per adesso queste sono tutte le informazioni che abbiamo a disposizione, ma non c’è nulla di certo. Nel caso in cui dovessimo avere a disposizione ulteriori dettagli non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Continuate, nel mentre, a seguirci per non perdervi tante altre news.

Prossimamente, inoltre, scopriremo se Cristiano Malgioglio tornerà di nuovo anche a far parte dei giudici del Serale della prossima edizione di Amici. Ma in questo caso ne riparleremo nel 2024, più precisamente intorno al mese di febbraio. Vi terremo aggiornati.