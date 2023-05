Matrimonio a prima vista, Solange e Michele si sono lasciati

NEWS

Debora Parigi | 31 Maggio 2023

Solange e Michele si Matrimonio a prima vista si sono lasciati

Chi segue Matrimonio a prima vista si ricorda bene la coppia formata da Solange e Michele, protagonista della scorsa edizione del programma. Per i due è stato praticamente amore a prima vista e infatti alla fine dell’esperimento hanno deciso di rimanere sposati. Sono anche andati a convivere a Torino e hanno sempre dimostrato di amarsi tantissimo. Ma dopo più di un anno dal loro matrimonio, la storia tra Solange e Michele è finita. A dare la notizia è stato proprio lui con un post sul suo profilo Instagram.

Michele ha pubblicato un video di lui e l’ormai ex moglie e ha scritto: “Ebbene sì, NON SIAMO PIÙ QUI! DIO SE CI SIAMO AMATI, così tanto da dimenticarci di tutto, di quanto fosse complicato ciò che stavamo vivendo, di quanto fossero pericolosi i rischi che stavamo correndo. Facevamo ogni cosa solo con l’intento di provare a viverci al massimo. Ho sempre pensato che l’amore da solo non potesse bastare, ed in effetti non sbagliavo. Alla fine la vita mette davanti a scelte, riapre vecchie ferite, fa riemergere vecchi fardelli. Poi butta tutto in un grosso frullatore che continua a girare fino a quando il vortice diventa troppo pesante. Appena fermi ci siamo accorti di essere troppo feriti, troppo sfiduciati l’uno nell’altro, troppo stanchi per continuare a lottare. Ed è così che da amore vero, irrefrenabile, avvolgente è divenuto egoista, insostenibile”.

“Entrambi abbiamo colpe, responsabilità, entrambi avremmo potuto fare qualcosa in più, o farlo meglio. MA FORSE NON È NEANCHE IL CASO DI PARLARE DI COLPE. Siamo semplicemente due persone profondamente diverse, incompatibili, con esigenze e traumi troppo simili per poter collimare, CHE SI SONO INNAMORATE E HANNO PROVATO FINO ALLA FINE AD INCASTRARSI. Due forme geometriche non complementari che hanno sbattuto, girato, ruotato, tentato l’incastro in ogni modo… Nel tentativo di non perderci ci abbiamo provato, in nome dell’amore ci siamo fatti tanto bene e tantissimo male… ECCO… PROPRIO PER LO STESSO AMORE, abbiamo deciso di perderci… per smettere di logorarci, per smettere di essere vittime l’uno dell’altro, o per smettere di pensare di esserlo.. per non arrivare ad odiarci… Abbiamo scelto di lasciarci andare ad un futuro più roseo, meno pericoloso, più conciliante con la vita che vorremmo. Ci rialzeremo, e torneremo a sorridere alla vita”.

L’ex protagonista di Matrimonio a prima vista ha poi concluso: “Non lo so dove questa vita ci porterà, ma in realtà una speranza ce l’ho. Mi auguro che un giorno, più appagati, più soddisfatti, più sereni, più in pace con noi stessi e con il mondo, ci faremo una risata su tutta questa vicenda sorseggiando un po’ di prosecco Extra dry… Perché per quanto non siamo stati in grado, sono sicuro del fatto che ti ho amata dal primo momento, e comunque vada, SEI E SARAI SEMPRE MIA MOGLIE…”.

Al momento Solange non ha scritto nulla, ma tanti sono stati i commenti sotto al post. Sono arrivati messaggi dai loro compagni di avventura e anche da tantissimi fan. Proprio i fan dobbiamo dire che ci sono rimasti male. Come detto, Solange e Micele erano tra le coppie più amate di Matrimonio a prima vista, apprezzati anche per il modo in cui avevano affrontato l’esperimento.