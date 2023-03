Chi è Cristiano Malgioglio? Età, altezza, canzoni e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 18 Marzo 2023

Tutto ciò che c’è da sapere su Cristiano Malgioglio: partiamo dall’età all’altezza, per passare alle canzoni, alla vita privata, il fidanzato e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Cristiano Malgioglio

Nome e Cognome: Cristiano Malgioglio

Data di nascita: 23 aprile 1945

Luogo di Nascita: Ramacca (provincia di Catania)

Età: 77 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 84 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: paroliere, cantautore, personaggio televisivo e opinionista

Fidanzato: Cristiano dovrebbe essere fidanzato con un nutrizionista 38 enne.

Figli: Cristiano non ha figli

Tatuaggi: Malgioglio pare abbia un tatuaggio di un bacio sul lato B (fonte chiècosa)

Profilo Instagram: @cristianomalgioglioreal

Cristiano Malgioglio età, altezza e biografia

Ecco alcuni cenni della biografia del paroliere. Sappiamo quando e dov’è nato Cristiano Malgioglio? Il cantautore nasce a Ramacca, in provincia di Catania, il 23 aprile 1945, ha dunque 77 anni.

La sua altezza corrisponde a 1 metro e 65 centimetri e il peso a 84 kg. Dopo aver ottenuto il diploma da ragioniere si sposta a Genova dove vive la sorella.

Vita privata: Cristiano Malgioglio è fidanzato?

Parliamo, ora, della vita privata di Cristiano Malgioglio, facendo particolare attenzione alla sfera sentimentale. L’artista ha sempre mantenuto grande riserbo su questo aspetto della sua esistenza. Tuttavia, come riporta anche il sito Il Giornale, durante la partecipazione al Grande Fratello vip del 2017 ha rivelato di avere un fidanzato:

“Ho una storia che dura da quasi 12 anni. Però lui non è in Italia, vive a Dublino. Non ne parlo mai perché sono cose mie, ma sono qui al Grande Fratello per spogliarmi e per raccontarmi e questo è molto bello. Ho incontrato l’amore della mia vita in un supermercato, comprando degli yogurt. Ero con i miei amici a Dublino. Ho preso le cose di corsa al supermercato perché loro mi stavano aspettando in taxi e a un certo punto sbatto con il carrello contro di lui.

Me ne ha dette di tutti i colori in inglese, io non ho capito niente. E pensavo: “Mamma mia, che bello ‘sto ragazzo, sono pazzo di lui”. L’ho detto ai miei amici: ogni sera andavamo in tutti i pub per sperare di incontrarlo. Il destino vuole che lo trovo la sera prima di partire. Ci siamo messi a parlare del più e del meno. I miei amici sapevano bene l’inglese. A un certo punto dico loro: “Prendete l’aereo, io rimango qui”. Sono rimasto”.

Non sappiamo poi come siano andate le cose e se si faccia o meno riferimento alla stessa persona, ma Cristiano Malgioglio ha fatto sapere al settimanale Chi di essere fidanzato con un nutrizionista 38 enne di origini turche. I due sembrano avere le idee chiare sul futuro. Sembrerebbe infatti che finita la pandemia andranno a trovare la madre del ragazzo in Grecia e progettano un viaggio in Giappone.

Dove seguire Cristiano Malgioglio: Instagram e social

Attraverso una rapida ricerca sul web scopriamo che Cristiano Malgioglio ha tutti i profili social più importanti. Da Twitter a Facebook per passare all’account di Instagram..

Carriera

Una volta trasferitosi a Milano, nel 1972, all’età di 27 anni, inizia a lavorare come autore. Infatti scrive le parole della canzone Amo di Donatella Moretti. Il primo successo arriva due anni più tardi quando Iva Zanicchi vince il Festival di Sanremo con la canzone da lui scritta Ciao cara come stai?. Dopo aver passato un periodo in Brasile, torna in patria.

Qui scrive per Mina L’importante è finire. Nel 1976 debutta anche come cantante con i brani Nel tuo corpo, Scandalo, Maledizione io l’amo e Sbucciami. All’inizio degli anni ‘80 compone Ho fatto l’amore con me per Amanda Lear e collabora con Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Dori Ghezzi, Ornella Vanoni e tanti altri.

Negli anni 2000, poi, comincia a farsi conoscere anche come personaggio televisivo. Infatti Cristiano Malgioglio affianca Giletti nel programma Casa Raiuno e viene scelto come opinionista in I raccomandati.

Isola dei Famosi

Nel 2007 partecipa come concorrente a L’isola dei famosi, dov’è uscito quasi subito.

X Factor

Successivamente nel 2018 seguente va a X Factor per aiutare i giudici nella selezione dei cantanti. Due anni più tardi, inoltre, torna a scrivere per Mina i testi di Vida Loca e Carne viva.

Nel 2012 fonda la sua etichetta discografica e fa parte del varietà Riusciranno i nostri eroi.

Grande Fratello Vip 2

A seguire ha preso parte all’edizione vip del Grande Fratello (dove vi tornerà nel 2020), torna altre due volte nel ruolo di opinionista. Nel 2019 esce l’album Una nuova Rosalba in città della cantante Arisa che contiene il brano Amarsi in due, canzone tradotta da Cristiano Malgioglio. Si tratta della versione italiana di Amar pelos dois. Infine, a novembre dello stesso anno pubblica il singolo Notte perfetta.

Cristiano Malgioglio torna al GF Vip 5

Dopo l’esperienza nel 2017, ci sono stati vari rumor e trattative per un ritorno di Cristiano Malgioglio nel programma di Canale 5. Il cantautore ha così deciso di accettare di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 5. A dare poi l’annuncio è stato proprio il paroliere, che ha fatto sapere ai fan di questo suo nuovo percorso:

“Dopo vari ripensamenti, posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedì prossimo entrerò nella casa del Grande Fratello Vip. Come mai? Ho bisogno di socializzare. Questo Covid, come a molti di noi, ha messo ansia… e io non volevo che entrasse dentro di me. ‘La vida es un Carnaval’ cantava la mia adorata Celia Cruz, bisogna sorridere anche se si è tristi. Perché ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio. Un consiglio all’amico Alfonso Signorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip , perché io non sono né l’uno e nell’altro. SONO UNO DI VOI. La mia vita è così normale che cambia solo quando sono in scena. Spero di portare molta leggerezza in questo momento cosi incerto. Devo aggiungere qualcosa? Certo….Vi amo”.

Ha fatto il suo ingresso durante la settimana 12 come ospite, poi è diventato concorrente ed è stato eliminato alla quattordicesima settimana. Qui ha ritrovato amici e creato nuovi legami.

Tale e Quale Show

A partire dal 2021 ricopre il ruolo di giudice di Tale e Quale Show. Diretto e senza peli sulla lingua, dice quel che pensa senza troppi problemi.

Mi casa es tu casa

Nel 2022/2023 ha avuto modo di condurre la trasmissione Mi casa es tu casa su Rai 2, dove ha intervistato diversi volti noti e amici.

Amici

Sempre nello stesso anno lo vediamo come giudice esterno di Amici 22 e come giudice del Serale. A fargli compagnia Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Album e canzoni

In questi anni Cristiano Malgioglio ha regalato numerose canzoni ad altri artisti, ma tanti sono anche i pezzi portati da lui stesso al successo. Ecco, adesso, gli album che ha inciso Cristiano Malgioglio nel corso della sua carriera:

Scandalo (1977)

(1977) Maledizione io l’amo (1978)

(1978) Sbucciami (1979)

(1979) Artigli (1981)

(1981) Bellissime (1983)

(1983) Café chantant (1986)

(1986) Casanova (1987)

(1987) Delitto e castigo (1989)

(1989) Amiche (1991)

(1991) Futtetenne (1992)

(1992) Los Chicos de Andalucía (1993)

(1993) Carpe diem (1995)

(1995) Señor Battisti (1996)

(1996) Matri (1997)

A partire dagli anni 2000, invece, questi i dischi rilasciati da Cristiano Malgioglio: